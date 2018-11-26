توقف انتخاب سرپرست شهرداری اهواز تا تعیین تکلیف بازنشستگی شهردار

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالزهرا سنواتی عصر امروز در پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر که با موضوع بررسی بازنشستگی شهردار اهواز و انتخاب سرپرست شهرداری گفت: مدیرکل امور شهری و شهرداری های استانداری خوزستان، انتخاب سرپرست شهرداری اهواز تا تعیین تکلیف وضعیت بازنشستگی شهردار فعلی را صادر کرد.

وی افزود: در این نامه آمده است که طبق نامه مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور در خصوص کتانباف شهردار اهواز، به استحضار می رساند نظر به اینکه برای رفع ابهام پیرامون موضوعات پرسنلی مربوطه پیگیری هایی توسط استانداری در حال انجام است، تا حصول و ابلاغ نتیجه به شورای شهر اهواز، تامل شده و اقدامی صورت نگیرد که نتایح حاصله متعاقبا اعلام خواهد شد.