نمایشگاه عکس و شعر «خاکستر باد» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه عکس و شعر «خاکستر باد» ۲۰ اثر از امین دانشور به همراه ۲۰ شعر از سروده های سیروس نوذری در نگارخانه تار و پود به روی دیوار می رود.

سیروس نوذری، متولد ۱۳۳۰ شاعر، مجسمه ساز وپژوهشگر ادبی حاصل کار او تا به اکنون ۱۰ مجموعه شعر ، ۴ کتاب پژوهشی در زمینه ی ادبیات مدرن و دو مجموعه ی ترجمه شده از اشعار او به زبان های کردی و انگلیسی است.

این درحالیست که محمد امین دانشور، هنرمند عکاس متولد ۱۳۳۹،عکاس و مدرس عکاسی، برگزاری نمایشگاههای متعدد انفرادی و گروهی در شیراز ،تهران ،مسکو و پاریس از ۱۳۶۷ تا کنون

افشین شاهرودی، هنرمند شاعر و عکاس در این رابطه در قالب یادداشتی بر این نمایشگاه آورده است: شعر در معنای سنتی خود محصول مؤلف فردی است. اگر چه بحث مؤلف جمعی در بعضی از تولیدات هنری مانند سینما و تاتر غیر قابل انکار است.

وی افزود: در سالهای اخیر با تجربیات متعددی در مورد ترکیب کلام شاعر و یا شاعرانی با تصاویر عکاسی صورت گرفته و مجموعه هایی نیز از چنین کارهایی منتشر شده است.

به اعتقاد شاهرودی، تقریبا در همه آثار منتشر شده رابطه کلام و تصویر از حد «همنشینی» فراتر نرفته است؛ دلیل آن هم شاید این باشد که در این گونه آثار چون خلق کلام و تصویر با یک هدف مشترک و معنای یکسان صورت نگرفته هدف فصل مشترکی میان دنیای ذهنی شاعر و عکاس بوجود نیامده و انتخاب آثار در واقع با هدف مونتاژ آن ها با همدیگر انجام شده است. از این منظر می توان گفت که تاکنون مؤلف جمعی در شعر ما، به توفیق قابل توجهی دست نیافته است.

شاهرودی در ادامه می گوید: در مجموعه حاضر اما دو مؤلف فردی (محمد امین دانشور، عکاس و سیروس نوذری، شاعر) با تلاش برای ترجمه آثار خود به همدیگر کوششی را به منظور ایجاد یک فصل مشترک ذهنی برای تولید یک محصول هنری توسط مؤلف جمعی صورت داده اند. به نظر من اهمیتی ندارد که شعرها برای عکس ها سروده یا انتخاب شده و یا عکس ها بر همین اساس تهیه و آماده شده اند، اما محصول نهایی مجموعه ای است که به عنوان شعر دیداری قابل بررسی است. شعری که می کوشد با ترجمه کلام یک شاعر و تصاویر یک عکاس به همدیگر، جهان ذهنی مشترکی را توسط دو هنرمند خلق کرده و به بیانی فراتر از هر کدام از این دو مقوله دست یابد. آثار این مجموعه از یک سو شعرهایی است که می کوشد از بند کلمه رها شود و از سوی دیگر عکس هایی است که نمی خواهند در قفس نقطه و خط و سطح و رنگ و بافت و نور محصور بماند.

شاهرودی عنوان می کند: این دو در گریزگاهی به همدیگر رسیده . قالب سومی را به وجود آورده اند که نه متعلق به شاعر است و نه عکاس. این دو پارادوکس که دو محصول هنری که هر دو معنای سنتی وابسته به مؤلف فردی است با همراهی هم به محصولی با مؤلف جمعی تبدیل شده اند، سؤالاتی را به دنبال می آورد که با شناخت سنتی از هر دو مقوله ی شعر و عکس نمی توان به آن ها پاسخ داد.

وی افزود: جذابیت این مجموعه نیز در همین پارادوکس است؛ پارادوکس میان شناخت سنتی از پدیده ها و درک مان از دنیای فرامدرن امروز می باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه شعر و عکس «خاکستر باد» جمعه ۹ آذرماه ساعت ۱۷ در نگارخانه تار و پود در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس افتتاح می شود که تا ۲۱ آذرماه ادامه دارد.