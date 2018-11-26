به گزارش خبرنگار مهر، توحید بلورساز ظهر دوشنبه در آئین تقدیر از اصحاب رسانه و مطبوعات فعال در حوزه تبلیغ و ترویج نماز تصریح کرد: نشریات در مناسبتهای ملی، میهنی، فرهنگی و سیاسی مطالب تولیدی و پرمحتوای خود را از مخاطبان دریغ نکنند و با حضور فعالانه در پرداخت به موضوعات مختلف از چالشهای روز جامعه غافل نشوند.
وی با قدردانی از نشریات و خبرگزاریهایی که با احساس مسئولیت در خصوص ترویج حمایت از کالای ایرانی و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در حال فرهنگسازی هستند، افزود: با تشکیل دبیرخانه تجلیل از رسانههای فعال در راستای حمایت از کالای ایرانی، در تلاش خواهیم بود تا پیش از پایان سال جاری از خبرنگاران فعال استان اردبیل در این بخش تجلیل به عمل آید.
معاون مطبوعاتی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل اضافه کرد: طبق فراخوانی که برای دریافت آثار ارسالی در حوزه نماز ارائه شد، ۴۶ اثر از ۱۷ نشریه اردبیلی ارسال شد که بیشترین محور آثار مربوط به بخش مقالات بود.
بلورساز یادآور شد: پرداخت به مباحث فرهنگی و دینی از جمله نماز یکی از مهمترین وظایف اخلاقی رسانهها بوده و انتظار ویژهای از تمامی رسانههای دیداری، شنیداری و مکتوب برای محتواسازی و تولید مطالب و مقالات مرتبط با نماز که بهترین شیوه اظهار بندگی است؛ وجود دارد.
وی بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین اقشار مختلف جامعه نیز تاکید کرد و افزود: تبیین مبانی فرهنگ شهادت و ایثار از دیدگاه دینی در دستیابی به جامعه آرمانی و به دور از آسیبهای اجتماعی نقشآفرین خواهد شد و در این خصوص از ظرفیت رسانهها نباید غافل شد.
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