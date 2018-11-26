به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری پیش از ظهر امروز در گردهمایی بزرگ بسیجیان استان یزد در مسجد حظیره اظهار داشت: بسیج نقش خود را به درستی در طول چهار دهه گذشته ایفا کرده و امروز در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب، می‌بینیم که باز هم آنچه مشکلات کشور را رفع می‌کند، تفکر بسیجی است.

وی افزود: بسیجی در طول این سال‌ها، هر کجا حضور یافته، حضور و تفکرش، راهگشای مشکلات بوده و به واقع می‌توان گفت هر کجا تفکر بسیجی تبلور یافته، مشکلات برطرف شده است.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با بیان اینکه بسیجیان استان یزد از مخلص‌ترین بسیجیان نیروها هستند، بیان کرد: بسیجیان یزد همواره در پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب پیش‌قدم بوده اند و در برهه‌های مختلف، نقشی بی‌بدیل ایفا کرده اند.

جمیری با اشاره به حضور بسیجیان استان یزد در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول دوران دفاع مقدس افزود: بسجیان یزد مظهر ایستادگی و مقاومت، سختکوشی، شهادت طلبی، ایثارگری و تدین بودند.

وی خاطرنشان کرد: این ویژگی بسیجیان سبب شد تا تیپ همیشه پیروز الغدیر کارنامه ای درخشان از خود باقی بگذارد و همواره به عنوان یکی از قدرتمندترین تیپ‌ها در کشور مطرح باشد.

جمیری با بیان اینکه یزد در دوران دفاع مقدس جمعیت زیادی نداشت اما بیش از ۴ هزار شهید و هزاران جانباز تقدیم کرد، بیان داشت: این نشان از عزم این مردم دارالعباده برای جان‌فشانی در راه ولایت دارد و بسیجیان یزد هنوز نیز برای تحقق آرمان‌های انقلاب جانفشانی می‌کنند.

وی تاکید کرد: ولایتمداری و حزب‌اللهی بودن بسیجیان یزدی زبانزد عام و خاص است؛ چنانچه بسیجیان یزد همچون روزهای ابتدای انقلاب گوش‌ به ‌فرمان مقام معظم رهبری هستند و روحیه انقلابی خود را حفظ کرده و در طول چهار دهه گذشته از هیچ کوششی برای سرافرازی نظام اسلامی دریغ نکرده اند.