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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۱

تیم ملی بسکتبال امروز عازم ملبورن می‌شود

تیم ملی بسکتبال امروز عازم ملبورن می‌شود

تیم ملی بسکتبال برای دیدار با استرالیا در مرحله پنجم رقابت‎های انتخابی جام جهانی امروز از دوحه راهی ملبورن می‎شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و استرالیا از پنجره پنجم انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین روز جمعه آینده برگزار می شود. به همین منظور ملی پوشان کشورمان که برای برپایی اردوی آماده سازی به دوحه سفر کرده بودند، ساعت ۲۰:۴۵ امشب به وقت دوحه این شهر را به مقصد ملبورن ترک می کنند. 

روزبه ارغوان، محمد ترابی، محمد حسن زاده، حامد حسین زاده، محمد جمشیدی، آرن داودی، نوید رضایی فر، کیوان ریاعی، امیر صدیقی، رسول مظفری، میثم میرزایی و بهنام یخچالی ترکیب تیم ملی بسکتبال را در دیدار برابر استرالیا تشکیل می دهند. این بازیکنان طی یک هفته گذشته دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی قطر برگزار کردند و در هر دو دیدار هم صاحب برتری شدند. 

تیم ملی بسکتبال تا به امروز ۸ دیدار خود در مسابقات انتخابی جام جهانی را برگزار کرده و طی آن موفق به کسب ۶ پیروزی شده است ضمن اینکه نتیجه دو دیدار برابر عراق و ژاپن را هم واگذار کرده است. این تیم بعد از دیدار ۹ آذرماه مقابل استرالیا، راهی مانیل می شود تا آماده دیدار ۱۲ آذرماه برابر فیلیپین شود. 

دو دیدار پایانی تیم ملی بسکتبال در رقابت های انتخابی جام جهانی اسفندماه و در چارچوب پنجره ششم برگزار می شود. بر این اساس ملی پوشان کشورمان دوم اسفندماه به مصاف ژاپن می روند و ۵ اسفندماه نیز در تهران میزبان استرالیا خواهند بود.

کد مطلب 4468616
زینب حاجی حسینی

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