اشاعه روحیه بسیجی در سیستم اداری کشور دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر دوشنبه در همایش کارمندان بسیجی ادارات استان مرکزی در اراک به مناسبت هفته بسیج، اظهار داشت: امروز سیستم اداری و بانکی کشور نیازمند جذب نیروهای با روحیه بسیجی، متعهد، پیرو اخلاق و امانتدار است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: در این عرصه ها نیاز است که از نیروهای کارآمد، مسئولیت پذیر و پاکدست بهره گرفته شود و در صورت تحقق این مهم بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

دری نجف آبادی بیان کرد: طی چهار دهه عمر انقلاب اسلامی، شجره طیبه بسیج همواره در عرصه های مختلف خوش درخشیده و اقدامات ارزشمند و اثرگذاری را به انجام رسانده و امروز نیز ما بیش از پیش نیازمند حفظ روحیه بسیجی در جامعه هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: یکی از شاخصه های مهم نیروهای بسیجی برخورداری از صداقت و پاکدستی و بصیرت است و به همین سبب بسیج توانسته در صیانت از کیان نظام جمهوری اسلامی به خوبی به ایفای نقش بپردازد.

وی همچنین با اشاره به اینکه وجود سلامت در سیستم اداری و بانکی نقش مهمی در رشد و توسعه کشور دارد، تصریح کرد: به همین سبب این امر مهم بایستی با جدیت دنبال شود و از آن غفلت نکنیم، چرا که بی توجهی در این زمینه آسیب زا است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: در این رابطه همچنین لازم است نظارت های دقیق از سوی دستگاه های نظارتی اعمال شود تا بتوان نواقص را احصا و اصلاح کرد و در مسیر حل مشکلات موجود گام برداشت.