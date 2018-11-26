پیشرفت محیط زیست فارس در حفاظت از عرصه ها/ ۲۰۶ اسلحه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، در دو ماهه اخیر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست فارس۲۸۴نفر متخلف را دستگیر کرده اند. این در حالیست که در دو ماهه مشابه در سال گذشته نیروهای یگان ۱۳۷ قبضه اسلحه و ۲۱۵ متخلف را دستگیر کرده بودند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس در این رابطه گفت: با تلاش و کوشش فراوانی که توسط یگان حفاظت محیط زیست این استان به منظور ارتقای نظارت بر حوزه شکارو صید انجام شده است همچنین در ماه های مهر و آبان دو هزار و ۳۳۱ مورد ادوات شکار شامل فشنگ، قطار، دوربین ،بی سیم ،اره برقی قایق ، دام پرنده گیری، تور ماهیگیری و... کشف و ضبط شده و همچنان شاهد کاهش فرصت شکار برای شکارچیان در مناطق هستیم.

سعید محمودی گفت: هوشیاری و تلاش مضاعف محیط بانان، افزایش اکیپ های نظارتی یگان اجرایی حفاظت محیط زیست در کلیه مناطق تحت نظارت محیط زیست فارس و تجهیز مناسب محیط بانان سپر حفاظتی مستحکمی ایجاد کرده و عرصه های محیط زیست تحت نظارت بیش از پیش قرار دارد، و خوشبختانه محیط زیست فارس در حفاظت از عرصه های طبیعی و کاهش صید و شکار و افزایش کشفیات پیشرفت چشمگیری داشته است.