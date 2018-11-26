مراسم نکوداشت جمشید مشایخی در خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، به مناسبت هشتاد و چهارمین سالروز تولد جمشید مشایخی مراسم نکوداشت این هنرمند پیشکسوت سه‌شنبه ۶ آذر در سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و در این مراسم مسعود کیمیایی و بهمن فرمان آرا درباره این هنرمند پیشکسوت سخن می گویند.

همچنین در این مراسم فیلم «بن‌بست وثوق» به نویسندگی و کارگردانی حمید کاویانی که جمشید مشایخی نیز در آن ایفای نقش کرده است، اکران می شود.

این مراسم ساعت ۲۰ روز سه‌شنبه ۶ آذر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می شود و ورود برای عموم آزاد است.