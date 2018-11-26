حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر از نشست هم اندیشی فراکسیون ها در مسائل اقتصادی کشور در روز سه شنبه مجلس خبر داد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دستور رئیس مجلس از هریک از فراکسیون های سیاسی مجلس ۵ نفر برای عضویت در این شورا انتخاب شدند، روسای فراکسیون های سیاسی نیز در این شورا عضو هستند و ریاست آن برعهده آقای پزشکیان نائب رئیس اول مجلس است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: آقای پزشکیان نائب رئیس مجلس نیز ریاست این شورا را بر عهده دارد.

فولادگر با بیان اینکه تا امروز ۴ نشست با این موضوع برگزار شده است، گفت: هماهنگی و اولویت‌بندی بررسی طرح‌ها و لوایح و موضوعات اقتصادی کشور در این نشست انجام و براساس اولویت‌بندی‌های این نشست دستور کار صحن علنی و کمیسیون‌ها در موضوعات اقتصادی تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: بر این اساس ۵ نفر از اعضای فراکسیون ولایی، ۵ نماینده فراکسیون مستقلان و ۵ عضو فراکسیون امید در این نشست حضور دارند.