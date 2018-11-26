مداخله ترامپ در امور داخلی مکزیک/ تهدید به بستن دائمی مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهو ر آمریکا در این پیام که در توئیتر منتشر شده و حکایت از دخالت وی در امور داخلی مکزیک دارد می نویسد: مکزیک باید مهاجران پرچم بدست را که بسیاری از آنها از مجرمین هستند به کشورشان بازگرداند. این کار را با هواپیما، اتوبوس و یا هر روشی که خودتان می خواهید انجام دهید اما آنها وارد ایالات متحده نمی شوند. اگر لازم باشد ما مرز را بطور کامل می بندیم. کنگره بودجه دیوار را تامین کن.

منظور ترامپ از دیوار، دیوار مرزی آمریکا و مکزیک است که یکی از شعارهای انتخاباتی وی بوده است.

به گزارش مهر، در آخرین تحولات مربوط به مرز مکزیک و ایالات متحده، نیروهای مرزی آمریکا به سمت مهاجرانی که قصد داشتند از یک گذرگاه مرزی در جنوب آمریکا وارد خاک این کشور شوند، گاز اشک‌آور پرتاب کردند.

بر اساس این گزارش، ماموران آمریکایی به سمت مهاجرانی که از مکزیک قصد ورود به مرز آمریکا داشته‌اند گاز اشک‌آور شلیک کردند.

ازسوی دیگر، اداره گشت زنی مرزی در شهر «سان دیگو» ایالت کالیفرنیا اعلام کرد که گذرگاه مرزی و پل های هوایی را در شهر بندری «سان ایسیدرو» بسته است.