داورزنی: روسای هیات های ورزشی استان ها نباید بازنشسته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان محمدرضا داورزنی در ابتدای صحبت های خود ضمن تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس گفت: باید از تمام روسای فدراسیون ها و مدیران کل استان ها برای همکاری عالی در برگزاری المپیاد نخبگان ورزشی تشکر کنیم.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: سال اینده بنا داریم این مسابقات را در اواخر مرداد ماه برگزار کنیم تا برای موارد تحصیلی قشر نونهال و نوجوان مشکلات کمتری داشته باشیم همچنین شرایط آب و هوایی به گونه ای باشد که خطرات کمتری این عزیزان را تهدید کند اما طبق برنامه ریزی امسال مجبور بودیم در این زمان بازی ها را برگزار کنیم.

داورزنی سپس به بحث تعامل بین روسای فدراسیون ها و مدیران کل ورزش و جوانان در استان ها اشاره کرد و گفت: برگزاری مجامع سالیانه و مجامع انتخاباتی در استان ها به طور جد باید با تعامل دوطرفه در دستور کار باشد. دستگاه های نظارتی تاکید دارند که هیچ هیاتی با سرپرست اداره نشود و هرچه سریعتر وضعیت ریاست آن تعیین تکلیف شود. همچنین دوستان در مکاتبات خود با وزارت ورزش و جوانان سلسله مراتب را رعایت کنند و کلیه مکاتبات از طرق ادارات کل استانی انجام شود.

وی تاکید کرد: گزارش سفرهای برون مرزی حتما با کمترین فاصله زمانی بعد از هر سفری باید ارائه شود و این از تاکیدات مقام عالی وزارت است. تعداد نفرات اعزامی، تعداد کل کشورها و نفرات شرکت کننده، سطح مسابقات و مقام های کسب شده در این گزارش باید به ریز ارائه شود و در تصمیمات بعدی که در شورای برون مرزی اتخاذ می شود تاثیرگذار است.

داورزنی در پایان گفت: طبق بحث رای وحدت رویه که سال گذشته از سوی دیوان محاسبات کشور اعلام شد رییس هیات ورزشی یک استان بودن شغل نیست و شامل قضیه دوشغله‌ها نمی شود اما رییس هیات نمی تواند بازنشسته باشند و از ۱۵ آذر دستگاه های نظارتی به شدت به این موضوع ورود و نظارت می کنند.