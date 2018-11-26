بارش خفیف برف در ارتفاعات محور سوادکوه/ لغزندگی محورها

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی اظهار داشت:با توجه به ورود سامانه بارشی سرد به استان مازندران از چند روز گذشته در حال حاضر شاهد بارش خفیف برف در منطقه گدوک در محور سوادکوه هستیم و در محورهای هراز ، کندوان و کناره شاهد بارش باران هستیم و سطح جاده لغزنده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به ترافیک عادی و روان در کلیه محورهای مواصلاتی استان به رانندگان وسایل نقلیه هشدار داد با توجه به وضعیت جوی برای تردد در محورهای کوهستانی خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی به ویزه زنجیر چرخ مجهز کنند.

سرهنگ قدمی گفت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران با شماره ۲۴۴۲۰ و ۲۴۴۳۴ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راههای استان است.