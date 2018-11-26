به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام طاهری اظهار داشت: بعد از وقوع زلزله در شهرستان سرپل ذهاب فرمانده قرارگاه منطقه غرب ارتش در تماس با ستاد بحران استان کرمانشاه آمادگی خود را اعلام و بلافاصله نیروهای خود را جهت امدادرسانی به این مناطق اعزام کردند.

وی افزود: سه تیپ عملیاتی (دو تیپ شهرستان سرپل‌ذهاب و یک تیپ در قصر شیرین و یک گردان در گیلانغرب) با هماهنگی فرمانداران شهر های مربوطه در مناطق مذکور وارد عمل شدند و همچنین ۱۲ تیم به روستاهای اطراف این مناطق برای بررسی و ارزیابی منطقه وارد عمل شدند.

مسئول روابط عمومی قرارگاه منطقه غرب ارتش بیان کرد: ۲۵ دستگاه آمبولانس از یگانهای تابعه قرارگاه منطقه غرب ارتش وبیمارستان ۵۲۰ منطقه ی به شهرهای قصرشیرین و گیلانغرب اعزام شدند و مداوای تعداد قابل توجهی از مردم در محل و تخلیه سایر نفرات به شهرستان کرمانشاه صورت گرفت.

وی گفت: همچنین بنا به نیاز فرمانداران شهرستان‌های گیلانغرب و سرپل ذهاب تعداد ۲۰ دستگاه تانکر آب جهت آبرسانی به مناطق مذکور اعزام شد و تعداد ۲۰ دستگاه تانکر سوخت هم برای کمک به مردم زلزله زده در صورت نیاز آماده بودند.

طاهری بیان کرد: همچنین اعلام آماده باش به بیمارستان ۵۲۰ منطقه ی کرمانشاه پایگاه یکم رزمی هوانیروز، تیپ ۱۸۱ زرهی اسلام آبادغرب، تیپ ۲۸۱ زرهی، فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه غرب، گروه ۴۱۱ مهندسی رزمی که بنا به نیاز به منطقه نیرو اعزام کردند.