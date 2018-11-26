فرد بسیجی باید دشمن شناس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدی زاده پیش از ظهر دوشنبه در اجتماع بسیجیان شهرستان بافت اظهار داشت: بنیان گذار بسیج پیامبر (ص) و امام خمینی (ره) احیاگر بسیج بود و پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) با بسیج مردمی توانست بر تمام مشکلات و فتنه های زمان خود پیروز شود.

وی با اشاره به اینکه بسیج یک تفکر و فرهنگ است، افزود: از زمان رحلت پیامبر اکرم (ص) تا سال ۵۷ بسیج نبود چرا که اگر بسیج بود ائمه با خفقان و چاش در زمان خودشان روبرو نمی شدند. تفکر بسیجی باعث بیداری کشور های اسلامی شد و غرور ملت ما برگرفته از تفکر بسیجی است.

مهدی زاده با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «بسیج یک نیروی کارآمد برای همه میدان ها است»، گفت: بسیج در جبهه اقتصادی در دو سال اخیر بالغ بر ۱۰۰ هزار اشتغال آموزشی و ۲۵ هزار شغل خانگی ایجاد کرده است.

امام جمعه بافت عنوان کرد: فرد بسیجی مسئولیت پذیر است و کسی که پیرو خط ولایت باشد بسیجی است.

وی با اشاره به اینکه بسیج در ولایتمداری و بصیرت از همه جلوتر است، عنوان کرد: انقلاب به وسیله بصیرت و صبر در برابر ناملایمات دوام پیدا می کند.

مهدی زاده بصیرت را به معنای ولایت شناسی و ولایت پذیری دانست و افزود: خط ولایت را امروز باید مسئولان دنبال کنند.

وی ادامه داد: خط ولایت یعنی انقلابی بودن، مشکلات مردم را دیدن و درد مردم را احساس کردن؛ کسی که در خط ولایت باشد بسیجی است و اگر کسی توجه به مشکلات مردم نداشته باشد این فرد جاهل به نظام یا خائن به نظام است.

امام جمعه بافت با انتقاد از کاهش ارزش پول ملی ایران، گفت: فرد بسیجی باید دشمن شناس وآسیب شناس باشد؛ ولی متاسفانه کسانی در ایران هستند که حرف های رئیس جمهور آمریکا را در ایران می زنند.

وی ادامه داد: عده ای می گویند که مشکل اقتصادی ما به خاطر داشتن موشک است و بعضی می گویند اگر اف‌ای‌تی‌اف تصویب شود سایه جنگ برداشته می شود و دلار ۶۰ درصد پایین می آید که این حرف گزاف است.

مهدی زاده با اشاره به اینکه سی‌اف‌تی جز خود تحریمی چیز دیگری ندارد، افزود: تفکر بسیجی از توطئه های استکبار جلوگیری می کند.