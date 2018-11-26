به گزارش خبرنگار مهر، شاهین خدامی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت، داخلی سازی قطعات در شراکت با خارجی‌ها باید به ۴۰ درصد برسد که بر این اساس تلاش خواهیم کرد تا داخلی‌سازی محصولات را نیز در شراکت با شریک خارجی، بالا بریم؛ چراکه به هر حال باید بر روی صادرات نیز فکر کنیم، بنابراین باید به نحوی تولید خودرو داشته باشیم که اگر شریک چینی ما بخواهد آن را به صورت مستقیم به بازارهای دیگر صادر کند، نرخ‌ تمام‌شده تولیدش از ما کمتر نباشد؛ بنابراین داخلی سازی قطعات گامی در جهت کاهش هزینه‌های تولید است.

وی افزود: اگرچه هم اکنون مشکلاتی پیش روی تجارت ایران و چین وجود دارد، اما به هر حال اعتقاد داریم که این مشکلات دیر یا زود مرتفع خواهد شد و بنابراین ما که با یک خودروساز چینی معامله کرده‌ایم، نمی‌توانیم کتمان کنیم که چین در صنعت خودروی ایران نقشی ندارد؛ چراکه با تحریم‌های کنونی، چین اکنون جایگزین توتال فرانسه شده است و بنابراین این کشور را در صنعت خودروی ایران نمی‌توان نادیده گرفت، بنابراین شراکت با چینی‌ها از سوی خودروسازان ایرانی ادامه خواهد یافت.

به گفته خدامی، چین بزرگترین شریک ایران است و معتقدیم طوفان‌هایی که می‌آیند ماندگار نیستند؛ اگرچه خود ما هم به برخی از آنها دامن می‌زنیم. پس ما نیز برای تامین سه هزار دستگاه ابتدایی خودروهای تولیدی خود که با حضور چینی‌ها صورت خواهد گرفت، برنامه‌ریزی‌های لازم را صورت داده و پیش‌فروش های خود را برنامه‌ریزی کرده ایم.

وی اظهار داشت: قرارداد ما با طرف چینی بر این اساس است که با هر محموله سی کی دی از خودروها که وارد می شود، پک قطعات نیز به منظور تامین خدمات پس از فروش و قطعات مورد نیاز آن همراه این قطعات به ایران ارسال می‌شود تا مشکلی در ارایه خدمات پس از فروش پیش نیاید.

خدامی با بیان اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برنامه های حمل قطعات خودرو به ایران را منظم تر کرده و ناوگان و بیمه خود را تغییر داده است که به نظر می رسد کار حمل قطعات خودرو با سرعت بیشتری صورت گیرد.

وی از برنامه ریزی برای تحویل ۵۰ هزار دستگاه خودرو تولی مشترک ایران و چین خبر داد و گفت: این تعداد خودرو در افق ۵ ساله به بازار عرضه خواهد شد.

این خودروساز گفت: یکی از قوانین عقد قراردادهای تجاری صنعت خودرو، اخذ اجاره صادرات از کمپانی مادر است که بر این اساس ما نیز این اجازه را اخذ کرده و بر روی صادرات محصولات مشترک تولیدی نیز برنامه ریزی خواهیم کرد؛ اما به هر حال اکنون دو محصول T۳ و T۵ مونتاژ و به بازار عرضه خواهد شد؛ این در حالی است که این خودروها در ابتدا به صورت اس کی دی(SKD) با داخلی سازی ۷ درصد به بازار عرضه خواهد شد اما در مدت زمان کوتاهی تا قبل از پایان امسال به داخلی سازی ۲۰ درصد خواهیم رسید.

خدامی گفت: این خودروها با طراحی به روز، دارای آپشن های بسیار خوب و ۵ ستاره ایمنی و کیفیت هستند و به نسبت قیمت ارائه شده قطعا مورد استقبال مشتریان قرار خواهد گرفت.

خدامی با اشاره به سابقه همکاری با سوبارو ژاپن گفت: به دلیل تحریمها و بازارهای صادراتی سوبارو که بیشتر در آمریکا و کانادا بود و حساسیتهایی که این خودروساز برای حفظ آن بازارها داشت؛ عملا نتوانستیم در زمان تحریم ها به همکاری خود ادامه دهیم اما قطعا به غیر از این شریک چینی با یک خودروساز خوب و مطرح دیگر هم وارد مذاکره شده و همکاری جدیدی آغاز خواهیم کرد.