سنایی همکاری ایران وروسیه درچهارچوب سازمان ملل راعالی ارزیابی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی سفیر کشورمان در روسیه روز دوشنبه ۵ آذر با «سرگئی ورشنین» معاون وزیر امور خارجه روسیه، برگزاری یازدهمین نشست گفتگوهای فرمت آستانه در قزاقستان، همکاری های دو کشور در عرصه های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی به ویژه در برجام، سوریه، یمن و حقوق بشر را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

در این ملاقات سفیر کشورمان تعامل و همکاری های ایران و روسیه در چهارچوب سازمان ملل و عرصه های بین المللی را عالی ارزیابی کرد.

معاون وزیر خارجه روسیه نیز دراین دیدار عنوان داشت مسکو همکاری های فی مابین دو کشور در محافل بین المللی و منطقه ای را بر اساس توافقات و با احتساب منافع متقابل ایران و روسیه به پیش خواهد برد.