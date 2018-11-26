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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۷

در دیدار با معاون وزیر خارجه روسیه؛

سنایی همکاری ایران وروسیه درچهارچوب سازمان ملل راعالی ارزیابی کرد

سنایی همکاری ایران وروسیه درچهارچوب سازمان ملل راعالی ارزیابی کرد

سفیر ایران در روسیه گفت: تعامل و همکاری های ایران و روسیه در چهارچوب سازمان ملل و عرصه های بین المللی در سطح عالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی سفیر کشورمان در روسیه روز دوشنبه ۵ آذر با «سرگئی ورشنین» معاون وزیر امور خارجه روسیه، برگزاری یازدهمین نشست گفتگوهای فرمت آستانه در قزاقستان، همکاری های دو کشور در عرصه های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی به ویژه در برجام، سوریه، یمن و حقوق بشر را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. 

در این ملاقات سفیر کشورمان تعامل و همکاری های ایران و روسیه در چهارچوب سازمان ملل و عرصه های بین المللی را عالی ارزیابی کرد. 

معاون وزیر خارجه روسیه نیز دراین دیدار عنوان داشت مسکو همکاری های فی مابین دو کشور در محافل بین المللی و منطقه ای را بر اساس توافقات و با احتساب منافع متقابل ایران و روسیه به پیش خواهد برد.

کد مطلب 4468675
محمد مهدی ملکی

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