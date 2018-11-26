به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، ژاله فرامرزیان در نشست مشترک روسای فدراسیون ها با مدیران وزارت ورزش که امروز دوشنبه برگزار شد، گفت: ثبت سامانه حقوق و دستمزد برای تمام فدراسیون‌های ورزشی الزامی است و زمان آن هم به اتمام رسیده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان افزود: تا کنون ۱۶ فدراسیون ثبت این سامانه را نهایی کرده اند و سایرین امیدواریم هرچه سریعتر آن را به اتمام برسانند. همچنین در انتظار گزارش مکتوب از تمام فدراسیون ها در خصوص آخرین وضعیت کارمندان بازنشسته آنها هستیم و باید آخرین وضعیت گزارش را به نهادهای بالادستی ارائه دهیم.

فرامرزیان ادامه داد: با پرداخت مبلغ یک دوازدهمی که فردا پس از گزارش آقای داورزنی به فدراسیون ها خواهیم داشت مبلغ پرداختی ما در سال جاری به ۸۰ درصد می رسد و خبر خوب دیگر این است که ۵ میلیارد دوم برای کمک به هیات های ورزشی با معرفی فدراسیون ها انجام می شود.

وی در پایان تاکید کرد: مدل پرداخت ارز توسط بانک مرکزی به ما تا کنون چندین بار تغییر کرده و پس از نامه ای که با امضای مقام عالی وزارت به بانک مرکزی دادیم با قیمت حواله این ارز تعلق می گیرد. بنابر این از فدراسیون ها می خواهیم که اولویت های اصلی خود را به ما اعلام کنند تا دچار مشکل نشویم. همچنین گزارش عملکرد پرداختی ها به ریز هزینه باید از طرف فدراسیون ها ارائه شود.