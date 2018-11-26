۱۵۲۱ نفر از مددجویان استان مشمول بیمه تأمین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیارد و ۱۵۸ میلیون تومان برای بیمه این مددجویان به شعب تأمین اجتماعی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بیمه درمانی با توجه به هزینه های درمان از اولویتهای این نهاد در راستای خدمت به محرومین است، گفت: مددجویان با داشتن بیمه می توانند از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فرانشیز درمانی برخوردار شوند.

محبی تصریح کرد: داشتن بیمه برای مددجویان یک ضرورت اساسی است که امید به آینده‌ای بهتر و حفظ منزلت اجتماعی را به همراه دارد.

وی افزود: مددجویان در دو سرفصل مجریان طرح‌های اشتغالزایی و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند.

محبی اظهار داشت: فعال نبودن طرح اشتغال سبب قطع شدن بیمه مجریان طرحها می شود و چنانچه مجریان، طرحهای راکد خود را فعال نکنند، برای راه‌اندازی مجدد مهلتی شش ماهه تا یک‌ ساله دارند.