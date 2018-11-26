۲۰۰۰خانوار در مناطق روستایی وعشایری بویراحمدتحت پوشش قرارمی گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ کناری بعدازظهر دوشنبه در نشست با کارکنان کمیته امداد استان و بخشداران شهرستان بویراحمد افزود: این امر برای روستائیان و عشایر با توان مالی کم در شهرستان بویراحمد و یک بسته حمایتی برای افراد کم توان جامعه روستایی و عشایری شهرستان است.

وی بیان داشت: این یارانه دولتی به خانواده هایی با شرایط ویژه اختصاص یافته است و کودکان زیر شش سال که دارای سوء تغذیه هستند و یا دارای بیماری صعب العلاج هستند با تشخیص دانشگاه علوم پزشکی مورد حمایت قرار می گیرند.

کناری اظهار داشت: همچنین افراد بالای ۴۵ سال نیز که شرایط بیمه پردازی نداشته باشند، می توانند برای تشکیل پرونده به کمیته های امداد مناطق بویراحمد مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه این افراد به مدت یکسال تحت پوشش قرار می گیرند، گفت: اجرای این طرح و برنامه های اولیه برای اجرای طرح از ماه جاری آغاز می شود.