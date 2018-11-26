به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با حامد زارعی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا، ورامین و قرچک با تبریک هفته وحدت و هفته بسیج گفت: شهرستان پیشوا قابلیت، پتانسیل و ظرفیتهای فراوانی دارد و ظرفیتهای دانشگاهی موجود در منطقه بهخصوص وجود دانشگاه آزاد اسلامی یکی از این قابلیتهای مهم در شهرستان است.
وی افزود: به لحاظ توانمندی و ظرفیت بالای دانشگاه آزاد اسلامی، انتظارات فراوانی از این مجموعه وجود دارد و نوع همکاری این دانشگاه با سایر مجموعهها و دستگاههای سطح شهرستان میتواند الگویی برای دیگر دانشگاههای سطح منطقه باشد.
عباسی خاطرنشان کرد: دانشگاهها باید در مسائل مختلف شهرستان بهویژه موضوعات پژوهشی ورودی جدی داشته باشند و کمک شایانی در این زمینه کنند و این نیازمند همکاری و تعامل هر چه بیشتر این مراکز با مجموعهها و دستگاههای اداری شهرستان است.
فرماندار پیشوا با تأکید بر لزوم قویتر شدن و مصممتر شدن ارتباط میان دانشگاهها و مجموعههای اداری شهرستان گفت: باید تکلیف مدارانه و مسئولانه کارها را پیش برده و با پرهیز از شعارمحوری در جهت تحقق مطالبات مردم، گامهای عملیاتی برداریم تا بتوانیم به نتایج مورد انتظار مردم و رضایتمندی آنها دستیابیم.
عباسی بابیان اینکه دانشگاهها باید در مباحث مختلف شهرستان نقشآفرین باشند، اظهار کرد: یکی از قابلیتهای شهرستان پیشوا در حوزه کشاورزی است و دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه ترویج و تقویت این حوزه مهم اقداماتی انجام و نوآوریهایی نیز صورت داده که نیازمند توسعه است.
وی ادامه داد: مردم باگذشت چهل سال از انقلاب اسلامی انتظار دارند تا کارها نه بهصورت تجربی بلکه عالمانه، کارشناسی شده و مطالعه شده پیش بروند تا اثربخشی آنها بیشتر و دوام و قوام پایدارتری داشته باشند.
عباسی از دانشگاههای شهرستان پیشوا خواست تا ضمن ورود جدی به مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان در تقویت صنعت منطقه نیز نقش فزایندهای داشته باشند و با ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی کمک کنند تا کارها علمی پیش رفته و به سرانجام مطلوب برسد.
وی بابیان اینکه دانشگاهها باید در جهت پیشرفت و توسعه روستاها نقشآفرین باشند، گفت: پایاننامهها، تحقیقات و پژوهشهای دانشگاهی باید بهسوی توسعه روستاها و مسائل مبتلابه شهرستان سوق داده شوند که در این صورت آینده نویدبخشی در انتظار شهرستان خواهد بود.
فرماندار پیشوا اظهار کرد: همانطور که از مردم پیشوا بهعنوان پیشتازان انقلاب اسلامی یاد میشود انتظار میرود این منطقه پیشقراول حرکتهای علمی و آموزشی در کشور باشد و این مهم با توجه به وجود ظرفیتهای مختلف دانشگاهی امری قابل تحقق است.
وی راهاندازی بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا را از ضرورتهای شهرستان برشمرد و گفت: لازم است تا با جمعبندی پیشنهادها و راهکارهای موجود و ارائه آن به دکتر تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دیداری با ایشان و با حضور مسئولان شهرستان ازجمله فرماندار، امامجمعه و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ترتیب داده شود تا این نیاز ضروری مردم منطقه پیگیری و به نتیجه برس
نظر شما