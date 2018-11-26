«تهران هوشمند» می تواند تحولی عمیق در زندگی شهروندان ایجاد کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای سیاست‌گذاری همایش و هفته «تهران هوشمند» امروز، پنجم آذر ماه با حضور رئیس و اعضای شورای شهر، شهردار تهران و نمایندگان مجلس، دولت و بخش خصوصی در شورای شهر برگزار شد.

در این نشست که با هدف مرور آثار و بازخوردهای همایش سال گذشته، آسیب شناسی آن، بررسی راهکارهای مؤثر برای پیشبرد اهداف همایش و مرور رویدادها و برنامه‌های همایش و هفته تهران هوشمند برگزار شد، صاحب نظران و نخبگان این حوزه به گفتگو نشستند.

در این جلسه پیروز حناچی، شهردار منتخب تهران برگزاری این همایش را گامی مثبت در راستای دستیابی به اهداف شهر هوشمند عنوان کرد و گفت: اگر وضعیت کشور را با دو دهه گذشته مقایسه کنیم می‌بینیم که پیشرفت‌های بسیاری به ویژه در امر زیرساخت فناوری حاصل شده است. هم اکنون دانستن این نکته که این پیشرفت‌ها در کیفیت زندگی مردم چه تأثیری دارد و توسعه آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

حناچی در ادامه ضمن تأکید بر مشارکت دانشگاه‌ها در حوزه شهر هوشمند ابراز امیدواری کرد، بنیان تحولی عمیق در راستای تغییر زندگی مردم با ایده تهران هوشمند ایجاد شود.

در ادامه، محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز ضمن بررسی تمامی جوانب برگزاری همایش و هفته تهران هوشمند با اظهار امیدواری درباره ثمربخشی این حرکت در راستای ایجاد فضای هم‌اندیشی در خصوص هوشمندسازی شهر، با اشاره به توسعه سرویس‌ها و سامانه‌هایی که استفاده از آن‌ها برای مردم سهل باشد گفت: دستیابی راحت مدیران شهری به آمار و داده‌های مورد نیاز نیز از دیگر مسائل مهم در یک شهر هوشمند است. همچنین دسترسی به داده‌های دینامیک شهری و امکان بررسی داده‌های زنده شهر از دیگر موارد مهم اداره یک شهر هوشمند است.

سپس پروانه مافی، نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت هوشمندسازی، همایش سال گذشته را مقدمه و انگیزه‌ای برای حرکت به سمت هوشمندسازی شهر عنوان کرد و گفت: این همایش می‌تواند تعریف جامع و مشترکی از شهر هوشمند ارائه دهد. پیشنهاد من این است که انتظارات و خواسته‌های خود را از نهاد قانون‌گذار در زمینه شهر هوشمند مشخص کرده و به ما منتقل نمایید.

در این نشست، محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و دبیر شورای راهبردی تهران هوشمند،‌به ارائه گزارشی از همایش سال گذشته و اقداماتی که پس از برگزاری همایش تا کنون در دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند انجام شده است، پرداخت. همچنین ضمن مرور خروجی ها و نتایج مورد انتظار همایشِ پیشِ رو، روش‌ها و برنامه ریزی‌های انجام شده برای تدوین نقشه راه تهران هوشمند، برگزاری کارگروه های تخصصی در این زمینه، سامانه ها و پروژه های مربوط به هوشمندسازی تهران را توضیح داد و معرفی کرد.

قابل ذکر است هفته «تهران هوشمند» از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه برگزار می‌شود. در این هفته اولین مسابقه چالش نوآوری تهران هوشمند، کارگاه آموزشی شهر هوشمند، افتتاح مرکز فناوری‌های هوشمند شهری، رونمایی از دستاوردهای شهر هوشمند، تور آموزشی مرکز آمار و رصد شهری پایتخت و در دو روز آخر، «همایش بین المللی تهران هوشمند» در برج میلاد تهران برگزار می‌شود.