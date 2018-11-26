کتابفروشان پیشکسوت کشور تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی فرهنگ و رسانه؛ رونمایی از سامانه نوین مجوز نشر کتاب و تجلیل از کتابفروشان پیشکسوت کشور ساعتی پیش با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل شورای فرهنگ عمومی برگزار شد. در بخشی از این مراسم از کتابفروشان پیشکسوت شهرستانی کشور تجلیل به عمل آمد. برنامه تجلیل به این ترتیب بود:

منصور طبرسی، کتابفروشی بابک از مازندران

بهمن عبادالله وند، کتابفروشی ناصرخسرو از میاندواب

مهدی مژده، کتابفروشی مژده از رشت

شجاع الدین دستغیب، کتابفروشی پاپیروس از بوشهر

جعفر سامانی، کتابفروشی امیرکبیر از سنندج

محمدعلی بهران فر، کتابفروشی ناصرخسرو از همدان

اسرافیل یاوریان، کتابفروشی یاوریان از اردبیل