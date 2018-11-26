ایجاد هزار فرصت شغل در استان لرستان به همت بنیاد برکت

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد برکت ایجاد اشتغال در شهرهای دلفان، پل‌دختر، کوهدشت و رومشکان لرستان را به عنوان یکی از استان‌های محروم کشور در قالب طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور آسمان (آیین‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی) و سحاب (سرمایه‌گذاری حمایتی اقتصادی برکت) در دستور کار خود دارد.

بر این اساس، تا به امروز ۳۵۰ فرصت شغلی در زمینه‌ی پرورش دام سبک در این شهرستان‌ها به مرحله‌ی اجرایی رسیده و ۷۰۰ اشتغال دیگر نیز تا بهمن ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرآیند اشتغال‌زایی در استان لرستان از مرداد ماه امسال با حضور بنیاد برکت و تشکیل کمیته‌ی توسعه‌ی اشتغال در شهرهای مختلف این استان به ریاست فرماندار و عضویت تمامی دستگاه‌های اجرایی مؤثر در این حوزه کلید خورده است.

با تصویب رشته‌های مستعد در زمینه‌ی کارآفرینی، با توجه به ظرفیت‌های منطقه و پس از آغاز شناسایی متقاضیان در مناطق محروم روستایی، نزدیک به ۲۵۰۰ نفر انتخاب و وارد فرآیند اهلیت‌سنجی توسط تسهیل‌گران بنیاد برکت شدند که از این تعداد، تا به امروز ۳۵۰ واجد شرایط به بانک عامل برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند.

میانگین تسهیلات درنظر گرفته شده برای هر متقاضی ۲۵۰ میلیون ریال به شکل وام قرض‌الحسنه و با تنفس پرداخت ۴ ماهه است. هم‌چنین فاز دوم این طرح، تا پایان بهمن ‌ماه با ایجاد ۷۰۰ فرصت شغلی دیگر اجرایی خواهد شد.

گفتنی است، اشتغال‌آفرینی بنیاد برکت در قالب طرح‌های اجتماع‌محور آسمان و سحاب، فرآیندی چندمرحله‌ای است که در آن، ایجاد کسب‌وکارهای پایدار و ماندگار با مهارت‌آموزی و استانداردسازی به کمک تسهیل‌گران مدنظر قرار دارد.

اشتغال‌آفرینی، محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته از جمله رسالت‌ها و فعالیت‌های عمده‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است.