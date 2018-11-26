برگزاری کنفرانس سالانه دانشجویان عراقی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن دانشجویان عراقی مشغول به تحصیل در ایران، کنفرانس سالانه خود را با شعار «عراقة وطن» برگزار می کند.

این کنفرانس تحت عنوان «دانشجوی عراقی و نقش وی در گسترش فرهنگ»، با حضور کاردار و رایزن فرهنگی سفارت عراق در ایران، نماینده یونامی، نماینده مجلس توسعه مستقل و نمایندگان احزاب سیاسی عراقی برگزار می شود.

در این مراسم ضمن برنامه های متنوع به منظور آشنایی با فرهنگ عراقی، حجت الاسلام سید علی طالقانی، روحانی جوان عراقی به سخنرانی می پردازد.

انجمن دانشجویان عراقی مشغول به تحصیل در ایران از تشکل های فعال دانشجویی است که در سال های گذشته نیز این کنفرانس را برگزار کرده است. اولین دوره این کنفرانس در ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ با حضور بیش از ۲۵۰ دانشجو و نمایندگان دانشگاه تهران و وزارت آموزش عالی و نیز با حضور شخصیت های عالیرتبه در نیروهای حشد شعبی در دانشگاه تهران برگزار شد.

دومین دوره این کنفرانس نیز در دوم مرداد ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دانشجویان این دانشگاه و دیگران دانشگاه های کشور و سفیر عراق در تهران برگزار شد.

کنفرانس «دانشجوی عراقی و نقش وی در گسترش فرهنگ» در روز چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴ در دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، تالار شهید آوینی برگزار می شود و بر اساس اعلام روابط عمومی این کنفرانس، حضور در این نشست برای عموم آزاد است.