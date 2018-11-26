امتیازات سامانه نوین مجوز نشر نسبت به نسخه پیشین

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی فرهنگ و رسانه؛ رونمایی از سامانه نوین مجوز نشر کتاب و تجلیل از کتابفروشان پیشکسوت کشور ساعتی پیش با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

محمدجواد مرادی‌نیا مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی (اداره کتاب) درباره سامانه نوین مجوز نشر کتاب در این مراسم گفت: قبلاً سامانه ای در این زمینه فعالیت می کرد که ناشران برای گرفتن مجوز باید از طریق آن اقدام می کردند. ده سال از عمر این سامانه می گذشت و باید یک ویرایش و نوآوری روی آن صورت می گرفت تا پاسخگوی نیازهای روز باشد. ابتدا به فکر به روز آوری سامانه قبلی بودیم تا نیازمند اجرای برنامه جدید نباشیم اما چنین چیزی میسر نشد و سراغ طراحی یک سامانه جدید رفتیم. چون سامانه پیشین، قدیمی بود و از نظر تکنولوژی پاسخگوی نیازهای روز نبود. علت دوم این بود که در کار به مشکلاتی بر می خوردیم که قابل حل نبودند و مجری سامانه پیشین از اعمال اصلاحات عاجز بود. سامانه قدیمی همچنین به مسئولی خارج از وزارت خانه مرتبط بود که وقتی کارش داشتیم یا نیازمند حضورش بودیم کار به مشکل بر می خورد.

وی افزود: ما در سامانه پیشین از سخت افزاری مانند توکن استفاده می کردیم که هر کدام از توکن ها ۱۴۰ هزار تومان قیمت داشت. برای هر کدام از ناشران که شمارشان ۱۴ هزار نفر است نیز یک توکن در نظر گرفته بودیم. این توکن ها از خارج وارد می شد و هزینه زیادی به وزارت ارشاد تحمیل می کرد. در سامانه جدید این سخت افزارها حذف شدند. اشکال دیگر سامانه قدیمی این بود که به صورت جزیره ای ارائه می شد و ما با کتابخانه ملی، خانه کتاب و دیگر ارگان ها ارتباط نداشتیم. همچنین ۱۰ استانی که به جز تهران مجوز نشر می دادند از این ارتباط محروم بودند. مجموع این مشکلات و خلاء ها باعث شد به فکر ایجاد سامانه جدید بیفتیم. حالا علاوه بر برطرف شدن این ایرادات سامانه جدید امتیازاتی نیز دارد از جمله امنیت بالاتر و یا رمز یک بار مصرف که در نتیجه آن هر ناشر برای هر بار ورودش به سامانه یک رمز دارد که پس از استفاده دیگر قابل استفاده نیست.

رئیس اداره کتاب ادامه داد: سهولت استفاده ناشران از سامانه دیگر امتیاز آن نسبت به مدل پیشین است. در گونه پیشین ناشران فقط با توکن که فقط به یارانه قابلیت اتصال داشت کار می کردند. مکانیزه شدن کل فرآیند صدور پروانه نشر هم یکی از امتیازات سیستم جدید است چون تا دو هفته پیش این فرآیند دستی بود. در مورد بررسی کتاب هم، بررسی ها به صورت آنلاین اجرا می شود که امیدواریم مدت زمانش هم به حداقل ممکن برسد. همینطور در واحد ابلاغ و تطبیق؛ در مورد صدور مجوز کتاب هم کدهایی وجود دارد که می شود با استفاده از آنها راستی آزمایی کرد.

مرادی نیا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازگشایی کتابخانه مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این کتابخانه در سال ۹۵ جمع آوری شد و منابعش در انباری خارج از تهران نگهداری می شد. آقای حسینی پور نقش زیادی در سالم ماندن این منابع دارد. من یک سال است که به اداره کتاب آمده ام. آقای وزیر و آقای جوادی از زمانی که وارد کتابخانه شده اند به دنبال این بودند که این کتابخانه مجددا راه اندازی شود که مهمترین مشکلش، محدودیت فضا و نماز بود. ظاهرا وزارت ارشاد همیشه با کمبود جا روبروست و این کتابخانه هم جای وسیعی نیاز دارد که بعد از بررسی و جستجوی زیاد به این نتیجه رسیدیم که بخشی از ساختمان شورای فرهنگ عمومی را تخلیه و به عنوان کتابخانه مورد استفاده قرار دهیم.

وی در ادامه گفت: کتابخانه فعلی ۳۰ درصدفضای قبلی را دارد بنابراین امکان این را که همه کتابها را منتقل کنیم نداشتیم. در کتابخانه قبلی، مدارک ارزشمندی از جمله روزنامه های صحافی شده قدیمی، کتابهای چاپ سنگی و نفیس وجود داشتند که باید بین آنها دست به گزینش می زدیم. آقای وزیر راه اندازی کتابخانه تخصصی فرهنگ، هنر و رسانه را مدنظر داشت که عملاً امکانش نبود. بنابراین نسخه بازگشایی شده این کتابخانه با عنوان «کتابخانه تخصصی فرهنگ و رسانه» در اختیار علاقه مندان است. در این راه یک سری از کتابها را که در این کتابخانه مورد استفاده نبودند به نهاد کتابخانه های عمومی سپردیم و فقط کتابهای تخصصی، چاپ سنگی و نفیس را به کتابخانه جدید منتقل کردیم.

مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آخرین بخش برنامه امروز مربوط به کاری است که شما هر سال در برنامه های ستاد هفته کتاب آن را دیده اید اما امسال تصمیم گرفتیم تجلیل از کتابفروشان پیشکسوت را از سراسر مناطق کشور انجام دهیم و سراغ تهرانی ها نرفتیم چون شهرستانی ها دورتر هستند و نیازمند توجه بیشتر. در این زمینه داشتن حداقل ۶۰ سال سن، حسن شهرت، اثرگذاری و ترویج فرهنگ کتابخوانی، قدمت و سابقه فعالیت، طراحی خوب و دسترسی آسان، اصول مشتری مداری و... و. مولفه های مورد توجه بود و از تمام استان ها، نامزدهایی را برای انتخاب معرفی کردیم.