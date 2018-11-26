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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۱

لاوروف: تنش ها در تنگه کرچ با دستور مقامات اوکراین بوده است

لاوروف: تنش ها در تنگه کرچ با دستور مقامات اوکراین بوده است

وزیر امورخارجه روسیه اعلام کرد که اقدامات صورت گرفته در تنگه کرچ، با دستور مستقیم مقامات اوکراینی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر امورخارجه روسیه اظهار داشت که شواهد حاکی از آن است که تنش صورت گرفته در تنگه کرچ با دستور مستقیم مقامات اوکراین انجام شده است.

لاوروف گفت: واقعیت این است که این اقدام بدون شک با حسن نیت و دستور مستقیم رهبری اوکراین صورت گرفته است. زمانی که طرف اوکراینی در فکر انجام این اقدام بود، باید مزایای بیشتری را که می خواست از این وضعیت حاصل شود، به جز حمایت کورکورانه آمریکا و اروپا طبق معمول، محاسبه میکرد.

وی افزود: برای من سخت است که اهداف رهبری اوکراین را از این اقدام، بگویم. اجلاس گروه بیست نزدیک است. اوکراین بیش از یک هفته گذشته پیش نویس قطعنامه در مورد نظامی شدن دریای آزوف در مجمع عمومی سازمان ملل را ارائه داد و آنها باید بدانند که باید واقعیت هایی را برای این سند بی معنی که در سازمان ملل منتشر کردند، ارائه دهند.

کد مطلب 4468762

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