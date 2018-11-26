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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۵

مدیر تأمین مسکن کمیته امداد خراسان رضوی عنوان کرد:

اجرای بیش از ۲هزار پروژه عمرانی توسط کمیته امداد خراسان رضوی

اجرای بیش از ۲هزار پروژه عمرانی توسط کمیته امداد خراسان رضوی

مشهد- مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد خراسان رضوی گفت: بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی توسط کمیته امداد خراسان رضوی تا پایان مهر انجام شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرحیم صحراپیما بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با مهر اظهار کرد تا پایان مهر سال جاری این نهاد به‌منظور حمایت مددجویان خود دو هزار و ۴۹۵ پروژه عمرانی را انجام داده است که این رقم در مورد مشابه سال گذشته هزار و ۷۵۰ مورد بود.

وی افزود: این فعالیت‌های عمرانی در هفت‌ماهه امسال شامل ۸۷۰ مورد ساخت مسکن روستایی، ۳۱۷ مورد ساخت و خرید مسکن شهری، هزار و ۱۵۶ مورد تعمیرات، ۵۰ مورد انجام پروژه‌های نیمه‌تمام روستایی و شهری و ۱۰۲ مورد بهسازی سرویس‌های بهداشتی است.

مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد خراسان رضوی ادامه داد: برای پروژه‌های عمرانی اجراشده در هفت‌ماهه امسال بیش از ۱۳ میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است که ۹ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان آن از منابع دولتی و باقی آن از محل صدقات مردم به کمیته امداد بوده است.

وی گفت: هدف‌گذاری این نهاد تا پایان سال خرید و ساخت پنج هزار باب مسکن مددجویی بوده است که ساخت سه هزار و ۵۰۰ باب مسکن باقی‌مانده به مشارکت خیران و بانک‌های عامل گره‌خورده است.

صحراپیما اضافه کرد:این فعالیت‌های عمرانی که به‌منظور توانمندسازی و حمایت از مددجویان انجام شده است نسبت به مدت مشابه هفت‌ماهه سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است.

کد مطلب 4468764

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