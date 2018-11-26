باید بازارهای اصلی صادراتی خراسان رضوی ازچند کشور محدودفراتر برود

به گزارش خبرنگارمهر، قربان میرزایی بعدازظهر دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان اظهار کرد:شرکت های مختلف به موضوع تامین واگن صادراتی نباید ورود کنند و برای جلوگیری از پراکنده کاری و هرج و مرج این امر توسط یک متولی مشخص که راه آهن جمهوری اسلامی است همچون گذشته دنبال می شود.

وی افزود:در این راستا باید راه آهن در هماهنگی با اتحادیه صادرکنندگان و بخش های مرتبط ،برآورد مشخصی از نیاز استان داشته باشد و بر اساس آن برای ماههای آتی با استفاده از ظرفیت موجود واگن های دولتی و بخش خصوصی کشورهای آسیای میانه اقدام و نیاز استان را تامین کند.

سرپرست استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در این راستا اولویت بر تامین واگن های مورد نیاز از محل ظرفیت واگن های دولتی کشورهای آسیای میانه است و در مرحله بعد در صورت نیاز ازامکان واگن های بخش خصوصی این کشورها با محاسبه هزینه اضافی آن نسبت به بخش دولتی و تفاهم با اتحادیه صادر کنندگان اقدام شود.

میرزایی تاکید کرد: باید برنامه ریزی اساسی برای این حوزه انجام شود که صادر کنندگان ما هر ساله در این ایام با این مشکل دست و پنجه نرم نکنند و بخشی از توان و انرژی دستگاه های مختلف صرف این موضوع شود.

وی عنوان کرد : افزایش صادرات طی هشت ماهه امسال که رقم تقریبی آن معادل یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار است که البته هنوز قطعی نیست از نظر وزنی ۳۱ درصد و از نظر ارزشی ۴۱ درصد افزایش داشته است.

سرپرست استانداری خراسان رضوی تاکید کرد:بخش خصوصی استان حضور پررنگی در اقتصاد استان دارد از این رو سیاست ها و برنامه ها و بخشنامه ها تاثیر مستقیمی بر این بخش دارد، لذا باید حساسیت بیشتری نسبت به سایر استان ها که اقتصاد آنها بیشتر متکی بر صنایع مادر و بزرگ دولتی است، داشته باشید زیرا بیش از آنها این دستورالعمل ها و بخشنامه ها اثر می گذارد.

وی گفت:با توجه به دستورالعمل جدید بازگشت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، فعالان این حوزه و صادر کنندگان راهکارهای مناسب خود برای این موضوع را ارائه کنند و در عین حال باید تلاش کنیم بازارهای اصلی استان ازسطح چند کشور فراتر رفته و این تعداد گسترده شده و ارزش صادراتی استان را ارتقا دهیم .