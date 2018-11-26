واکنش رادیو فرهنگ به توئیت یک نماینده مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی رادیو فرهنگ طی یادداشتی به توئیت محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.
در این یادداشت آمده است: یکی از سیاستهای فرهنگی معاونت صدا ایجاد تعامل و توسعه مبادلات رسانهای با کشورهای دیگر است. در این زمینه رادیو فرهنگ از آغاز تأسیس تا به امروز که بیست سال میگذرد، تلاش میکند که شنوندگان خود را با فرهنگ، اقتصاد و سبک زندگی ملل دیگر آشنا کند. شناخت فرهنگ ملتهای استعمارستیز، جهان اسلام و همزبانان جزو سیاستهای محوری این شبکه رادیویی بوده است.
برنامههای مفصلی در تبیین این راهبرد از بیست سال بدین سو طراحی و پخش شده است. «همزبانان» آشنایی با کشورهای همزبان همانند تاجیکستان، افغانستان، «فارسی با طعم شکر» آشنایی ملل مسلمان و همسایه با زبان فارسی و پخش خاطرات شیرین فارسیآموزان کشورهای دیگر، «جهان ترجمه» بررسی کتابها و آثار مختلف جهان اسلام و آسیای شرق از جمله برنامههایی است که با این هدف طراحی و پخش شده است.
برنامه «مروارید شرق» نیز برای آشنایی با سبک زندگی، اقتصاد، فرهنگ و موسیقی مردم چین طراحی شده است.
از دیگر سو صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با دولتها همواره خط مشی مشخصی دارد که مقام معظم رهبری آن را ترسیم فرمودهاند.
ما ضمن تکیه بر قانون همواره در کنار دولتها هستیم و علاوه بر آن با توجه به پایگاه مردمی رادیو و تلویزیون، بازتابدهنده نقد و نظر مردم نیز هستیم.
رادیو فرهنگ این امکان را برای تعامل با دولت یازدهم در قالب برنامهای با نام «هنر هشتم» دارد تا روابط عمومیهای وزارتخانهها و نهادها بتوانند آخرین دستاوردهای دولت را برای مردم گزارش کنند.
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