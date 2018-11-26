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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۷

واکنش رادیو فرهنگ به توئیت یک نماینده مجلس

واکنش رادیو فرهنگ به توئیت یک نماینده مجلس

روابط عمومی رادیو فرهنگ طی یادداشتی به توئیت محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی رادیو فرهنگ طی یادداشتی به توئیت محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.

در این یادداشت آمده است: یکی از سیاست‌­های فرهنگی معاونت صدا ایجاد تعامل و توسعه مبادلات رسانه­‌ای با کشورهای دیگر است. در این زمینه رادیو فرهنگ از آغاز تأسیس تا به امروز که بیست سال می‌­گذرد، تلاش می­‌کند که شنوندگان خود را با فرهنگ، اقتصاد و سبک زندگی ملل دیگر آشنا کند. شناخت فرهنگ ملت­های استعمارستیز، جهان اسلام و هم‌زبانان جزو سیاست­‌های محوری این شبکه رادیویی بوده است.

برنامه­‌های مفصلی در تبیین این راهبرد از بیست سال بدین سو طراحی و پخش شده است. «هم‌زبانان» آشنایی با کشورهای هم‌زبان همانند تاجیکستان، افغانستان، «فارسی با طعم شکر» آشنایی ملل مسلمان و همسایه با زبان فارسی و پخش خاطرات شیرین فارسی‌­آموزان کشورهای دیگر، «جهان ترجمه» بررسی کتاب‌­ها و آثار مختلف جهان اسلام و آسیای شرق از جمله برنامه‌­هایی است که با این هدف طراحی و پخش شده است.

برنامه «مروارید شرق» نیز برای آشنایی با سبک زندگی، اقتصاد، فرهنگ و موسیقی مردم چین طراحی شده است.

از دیگر سو صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با دولت­‌ها همواره خط مشی مشخصی دارد که مقام معظم رهبری آن را ترسیم فرموده‌­اند.

ما ضمن تکیه بر قانون همواره در کنار دولت‌­ها هستیم و علاوه بر آن با توجه به پایگاه مردمی رادیو و تلویزیون، بازتاب­‌دهنده نقد و نظر مردم نیز هستیم.

رادیو فرهنگ این امکان را برای تعامل با دولت یازدهم در قالب برنامه‌­ای با نام «هنر هشتم» دارد تا روابط  عمومی‌­های وزارت­خانه­‌ها و نهادها بتوانند آخرین دستاوردهای دولت را برای مردم گزارش کنند.

کد مطلب 4468803
روح اله صابرزاده

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