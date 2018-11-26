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۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۰

سناتور ارشد روس:

وضع حکومت نظامی در اوکراین، ادامه سیاست های ضد مردمی این کشور است

وضع حکومت نظامی در اوکراین، ادامه سیاست های ضد مردمی این کشور است

رئیس کمیته قانون اساسی شورای روسیه اعلام کرد که دولت اوکراین با وضع حکومت نظامی، منافع شهروندان خود را نادیده میگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «آندری کلیشاس» رئیس کمیته قانون اساسی شورای روسیه اظهار داشت که اوکراین با وضع حکومت نظامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور که نشان دهنده تعهد دولت اوکراین به سیاست های ضد مردمی و نادیده گرفتن منافع شهروندان خود است.

کلیشاس گفت: تلاش برای اعلام حکومت نظامی جنگی با تحریک یک بحران، اقدام سیاسی دیگری از رژیم اوکراین است، که ماهیت آن از کودتای ۲۰۱۴ تغییر نکرده است. رژیم ضد مردمی در اوکراین آماده است تا هرکاری انجام دهد تا در قدرت بماند، منافع مردم خود را به طور کامل نادیده بگیرد و آن ها را قربانی خودخواهی اش کند.

وی افزود اقدامات رییس جمهور اوکراین چیزی جز دستکاری موزیانه قواعد قانون اساسی نیست، هدف او از این اقدامات این است که عملا مدت زمان ریاست جمهوری خود را طولانی کند و امکان محدود کردن حقوق و آزادی های مردم اوکراین را افزایش دهد.

کد مطلب 4468818

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