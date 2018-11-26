به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ «سازمان منع تسلیحات شیمیایی» روز دوشنبه اعلام کرد که درخواست سوریه برای تحقیق در ارتباط با حمله شیمیایی اخیر در حلب را بررسی می‌کند.

درخواست تحقیق در ارتباط با حمله شیمیایی حلب از سوی دولت سوریه عنوان شده و در این ارتباط فرناندو آریاس، رئیس سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرده دولت دمشق با ارسال درخواستی رسمی خواستار اعزام تیم حقیقت یاب به حلب پیرامون حادثه شمیایی اخیر در این شهر شده است.

با این حال رئیس سازمان منع تسلیحات شیمیایی گفته است در خصوص امکان اعزام تیم حقیقت یاب به سوریه در حال رایزنی با سازمان ملل است.

براساس اصلاحاتی که در ماه ژوئن در اساسنامه سازمان منع تسلحیات شیمیایی انجام شده، این سازمان نه تنها می‌تواند امکان وقوع حمله شیمیایی را بررسی و نتیجه را اعلام کند، بلکه این صلاحیت را خواهد داشت که عاملان ارتکاب این حادثه را نیز معرفی کند.

گروههای تروریستی شامگاه شنبه ( ۴ آذرماه) محله الخالدیه در حلب سوریه را با راکتهای حاوی گاز کلر هدف قرار دادند که بر اثر این حملات بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان سوری به شدت زخمی شدند.

تروریست‌ها پیشتر در خان‌شیخون و دومای غوطه دمشق نیز بارها از سلاح‌های ممنوعه و شیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده کردند تا از این طریق غرب را به حمله نظامی علیه دولت سوریه تحریک کنند که در حمله اول (سال ۲۰۱۳) دمشق مجبور شد برای تنویر جامعه جهانی و رد ادعاهای غرب، داوطلبانه تسلیحات شیمیایی خود را با نظارت آمریکا و روسیه منهدم کند.​