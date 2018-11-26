جنگ تحمیلی سبب ایجاد فرهنگ ایستادگی و مقاومت در منطقه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسن زاده شامگاه دوشنبه در یادواره شهدای فشافویه طی سخنانی گفت: بسیج مستضعفین یکی از بزرگ ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی با بیان این که انقلاب اسلامی متشکل از ۴۰ سال اقتدار و افتخار است، گفت: بخش اعظمی از این افتخارات را مرهون شهدا هستیم.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) به برخی از اظهار نظرات دشمنان انقلاب اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: دشمنان می گفتند، نباید بگذاریم، انقلاب اسلامی چهل ساله شود.

وی گفت: دشمنان به خوبی می دانند، انقلاب اسلامی تمامی منافع آن ها را به مخاطره می اندازد.

حسن زاده افزود: دشمنان گمان می کردند، با یک تحمیل یک جنگ می توانند، انقلاب نوپای اسلامی را با معضل مواجه کنند، اما نه تنها موفق نشدند، که همین جنگ سبب شکل گیری فرهنگ مقاومت و ایستادگی شد.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران از جنگ تمام عیار فرهنگی در دهه ۷۰ و ۸۰ علیه کشور ما خبر داد و گفت: دشمنان در این جنگ فرهنگی نیز با شکست مواجه شدند.

حسن زاده گفت: دشمن به خوبی می داند، که مهم ترین پشتوانه نظام اسلامی مردم هستند و سعی می کند، مردم را ناراضی کرده و به کف خیابان ها بکشاند، اما موفق نشد، چرا که ملت بزرگ ما هیچ گاه در طول تاریخ انقلاب اسلامی در محاسبات خود دچار اشتباه نشد، البته برخی از مسئولان ما در این محاسبات اشتباه کردند.

وی به حضور پرغرور ملت ایران در سال ۸۸ برای برچیدن طومار فتنه اشاره کرد و گفت: این بصیرت در اوج فتنه ها خودنمایی کرد و دشمنان را به شکست کشاند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) اضافه کرد: در سال ۹۶ و در اوج هجمه ها علیه نظام اسلامی و برخی ناکارآمدی های مسئولان سبب شد، تا برخی نارضایتی ها پیش آید، اما باز هم پاسخ مردم به دشمنان نظام منفی بود و پشت نظام ایستادند.

وی گفت: ملت ایران پیروز جهاد کبیر و ایستادن در برابر خواست دشمنان بود، حال مسئولین نیز باید با عمل به وظیفه خود دشمنان را ناکام بگذارند.

حسن زاده شرایط کنونی را شرایط تثبیت یک پیروزی دانست و گفت: امروز تمام قدرت استکبار جهانی رو به افول است، آن ها از مهار آتش در کالیفرنیا درمانده اند.

وی ذلت و خواری سربازان آمریکایی را مورد اشاره قرار داد و گفت: مقایسه روحیه شهید حججی با سربازان دستگیر شده آمریکایی قابل توجه و نشان دهنده تفاوت یک قدرت الهی با یک قدرت پوشالی است.