نسیمی‌ تازه بر سینمای کودک

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم های سینمایی "گوشواره" به کارگردانی وحید موسائیان، "سینه سرخ" کاری از پرویز شیخ طادی، "سبیل مردونه" اثر جواد اردکانی، "قفل‌ساز" ساخته غلامرضا رمضانی و "بچه‌های ابدی" فیلم جدید پوران درخشنده آثاری هستند که حرکتی تازه در گونه کودک و نوجوان به وجود آورده اند و اگر مجال اکران مناسب به دست آورند، بدون تردید در جلب نظر مخاطب نسبت به این گونه سینمایی می توانند تغییر به وجود بیاورند.

نمایی از فیلم سینمایی "سینه سرخ"

فیلم "گوشواره" پنجمین اثر بلند سینمایی موسائیان محسوب می شود، بر اساس فیلمنامه ای از هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده است. داستان فیلم درباره دختری از خانواده ای فقیر به نام مهین است که برای پنهان کردن فقر خانواده اش قصد دارد هدیه ای گرانقمیت به دوستش بدهد که خانواده ای ثروتمند دارد و در شمال شهر تهران زندگی می کند. اکبر عبدی، مسعود رایگان، رویا تیموریان و فریبا خادمی بازیگران، شهریار اسدی مدیر فیلمبرداری، ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس، سعید ملکان چهره پرداز فیلم هستند. تهیه کنندگی این فیلم را روح اله برادری بر عهده دارد.



این فیلم هر چند با سبک و سیاق سازنده اش تفاوت دارد و به سینمای تجاری تمایل یافته و از نظر مفهومی اثری درخور توجه محسوب نمی شود، اما اینکه موسائیان تلاش کرده به طریقی نگاه مخاطبان عام را به فیلم پیوند بزند، راهی برای بیرون آمدن سینمای کودک و نوجوان از فراموشی است. ژانری که نبود آن در میان آثار اکران شده فیلم به مفهوم واقعی کلمه احساس می شود. این اثر سینمایی فضایی فانتزی در فیلم به وجود آورده و از بداهه پردازی های کلامی و بدنی اکبر عبدی هم استفاده کرده تا فیلم به مذاق بیننده خوش بیاید.



فیلم سینمایی "سینه‌سرخ" به کارگردانی پرویز شیخ‌طادی داستان پسری نوجوان به نام علی یار است که برای تلافی کردن رفتار دوستش حسین او را می ترساند. قاطر رم می کند و حسین به ته دره می افتد و جان خود را از دست می دهد. علی یار که درباره دم مسیحایی مطالبی شنیده، برای زنده کردن دوستش تلاش می کند. مهدی احمدی، سپیده گلچین، علیرضا داودنژاد و یوسف مردای تعدادی از بازیگران فیلم هستند.



این اثر مضمونی اعتقادی و معناگرایانه دارد. فیلم از ورای معصومیت کودکانه سعی می کند مسئله معجزه را در بستری لطیف و خیال انگیز مطرح کند. این ساخته به خاطر داستان عجیبی که دارد و تصویربرداری بسیار خوبی که از آن بهره می برد و همچنین بازی های بسیار خوب و حرفه ای که از نوجوانان گرفته شده، به خوبی پتانسیل برقرار ارتباط با مخاطب را دارد. به خصوص فیلم با تعلیق و گره افکنی فراگیری که در اثر به وجود می آورد، به خوبی خود را بر مخاطب تحمیل می کند و رضایت نسبی بیننده را تامین می کند. این اثر تجربه ای خوب در ژانر کودک و نوجوان محسوب می شود.



فیلم "سبیل مردونه" سومین تجربه سینمایی جواد اردکانی داستان معصومه دختر شش ساله ای را بیان می کند که در تلاش است تا برای خان عمو که مردی مسن و عقب مانده ذهنی است، دوچرخه بخرد و به این وسیله آرزوی دیرین او را برآورده کند.



در این فیلم از نابازیگران یا افرادی استفاده شده است که در عرصه بازیگری فعالیت دارند، اما چهره های شناخته شده ای نیستند. در این اثر بر روی فرهنگ و محیط زیست شخصیت های داستان تاکید زیادی وجود دارد و فضایی لطیف، شاعرانه و بر اساس طبعی کودکانه در فیلم شکل می گیرد. این اثر توجه چندانی به جذب مخاطب عمومی نکرده، اما وجهی بومی به خود گرفته است.



فیلم "قفل‌ساز" به کارگردانی غلامرضا رمضانی اثری اجتماعی در ژانر سینمای کودکان و نوجوانان داستان زندگی پسر یک قفل ساز به نام محمد را بیان می کند که پدری خشن دارد و مرتب او و خواهر کوچکش را کتک می زند. این نوجوان به اصرار مادربزرگ و عمه اش از پدر خود به خاطر ضرب و شتم شکایت می کند و به شکل جدی و سریع به پرونده رسیدگی می شود. محمد نظری و فاطمه خدادادی نقش های اصلی را بازی می کنند.



این فیلم بیانی تلخ و گزنده دارد و مشکلی اجتماعی را به عنوان یک تابو مطرح می کند. در عین حال اثر به موضوعی جدید، نگاهی جسارت آمیز دارد و دنبال راهی برای حل این مشکل است. این اثر روایت خود را در وجهی مستندگونه بیان می کند و در طول فیلم از نقش آفرینی خوب و مناسب شخصیت اصلی داستان به خوبی بهره می برد. این مسئله در تحریک حس همذات پنداری و دلسوزی مخاطب تاثیر خوبی دارد.



فیلم سینمایی "بچه‌های ابدی" به کارگردانی پوران درخشنده که مضمونی اجتماعی دارد، روایتگر زندگی دختری به نام نگار است که در آستانه ازدواج با جوانی به نام ایمان درمی یابد او مسئولیت مراقبت و نگهداری از برادر خود را دارد که به سندرم دان مبتلاست. نگار پس از رفع تردید خود با مشکل مخالفت های خانواده مواجه می شود. شهاب حسینی، الهام حمیدی، پانته آ بهرام، هادی مرزبان، آهو خردمند، فرزانه کابلی و فلور نظری بازیگران فیلم هستند.



درخشنده با توجه به سابقه و تجربه به نسبت طولانی در عرصه فیلمسازی سعی کرده به شرایط زندگی و موقعیت اجتماعی گروهی از کودکان و نوجوانان معلول جامعه بپردازد که با مسایل و مشکلات زیادی دست به گریبانند. در این فیلم از بازیگران حرفه ای استفاده شده و کارگردان تلاش کرده فیلم از فانتزی، لطافت و جذابیت برخوردار باشد تا مخاطب عام از آن استقبال کند. این تلاش به طور نسبی تامین شده و با وجود برخی ایرادهای تکنیکی فیلم قابلیت اکران عمومی را دارد.