واگذاري مديريت پايانه كانتينري بندر شهيد رجايي بزودي نهايي مي شود

معاون فني، مهندسي سازمان بنادر و كشتيراني درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: بر اساس يك مناقصه بين المللي كه تركيبي از شركتهاي ايراني و خارجي هستند برگزار شد.

علي طاهري افزود: واگذاري مديريت پايانه كانتينري شهيد رجايي در مرحله تصميم گيري قرار دارد و تا دوهفته آينده نهايي خواهد شد.

وي تصريح كرد: تركيبي از شركتهاي ايراني و خارجي براي واگذاري مديريت پايانه كانتينري بندرشهيد رجايي اعلام آمادگي كردند كه بزودي اعلام خواهد شد.

وي ايجاد بهره وري بيشتردر مديريت اين بندر و افزايش حجم حمل ونقل كانتينري، آوردن اعتبار و مشتري توسط شركتهاي معتبر، اعمال مديريتهاي پيشرفته، انتقال تجربه مدرن و بهره وري بيشتر در تخليه و بارگيري كانتينري را از اهداف واگذاري مديريت پايانه كانتينري بندرشهيد رجايي ذكركرد.

طاهري در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين طرح در بنادر ديگر هم اجرا خواهد شد گفت: اين طرح در حال حاضر فقط در بندر شهيد رجايي اجرا مي شود و فعلا تصميمي در باره بنادر ديگر گرفته نشده است.

به علت برنامه توسعه پايانه هاي كانتينري از همان ابتداي ساخت با توجه به سرمايه گذاري بخش خارجي انجام خواهد شد.

به گفته وي، سرمايه گذاري در واگذاري مديريت در ترمينال كانتينري بندر شهيد رجايي بصورت BOT انجام خواهد شد و بطور طبيعي مديريت اين ترمينالها به عهده خود آنها قرارخواهد گرفت.