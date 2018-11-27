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۶ آذر ۱۳۹۷، ۸:۳۳

به ریاست پزشکیان؛

جلسه علنی آغاز شد/ سوال از وزیر علوم در دستور مجلس

جلسه علنی آغاز شد/ سوال از وزیر علوم در دستور مجلس

جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.

دستور کار مجلس به شرح زیر است:

*ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی.

*ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح یک فوریتی برخی از مقررارت مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش.

*بررسی تقاضای عده‌ای نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح مدیریت شهری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی.

*گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

*گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان مطالبات غیر قابل وصول  و مشکوک الوصول بانکی کشور.

*گزارش کمیسیون قضایی درباره لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان.

*سوال محمد فیضی نماینده اردبیل، نمین و سرعین از غلامی وزیر علوم و تحقیقات.

کد مطلب 4469026

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