درخواست آمریکا از کره شمالی برای پایان خوش مذاکرات شش جانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا امروز از کره شمالی درخواست کرد تا به منظور رسیدن به نتیجه ای مثبت در دور جدید مذاکرات شش جانبه دست از چانه زنی در مورد شرایط خلع سلاح خود بردارد.

به گزارش رویترز دور جدید مذاکرات که از روز پنجشنبه در پکن آغاز شده به علت درخواست های زیاد کره شمالی برای دریافت کمک های اقتصادی در قبال خلع سلاح هسته ای، تا کنون راه به جایی نبرده است.

در همین رابطه پس از پایان مذاکرات روز گذشته نماینده ژاپن در این مذاکرات اعلام کرده بود: رویدادهای امروز نسبت به روز قبل در یک فضای بسیار متشنج برگزار شد و انرژی یکی از بزرگترین مسائلی است که همچنان لاینحل باقی مانده است .

ساسائه هنگامی که از وی درباره بحث انرژی سئوال شد ، گفت :" در واقع مسئله انرژی بزرگترین مسئله است" .

یادآور می شود آخرین دورمذاکرات شش جانبه که اولین مورد آن در سال 2003 آغاز شد و در آن کشورهای چین ، کره جنوبی ، شمالی ، ژاپن ، آمریکا و روسیه مشارکت دارند، پنجشنبه (19بهمن ) با یک چشم انداز مثبت ، همراه با پیش نویس قراردادی که چین آن را تهیه کرد ، آغاز شد .

دراین پیش نویس از پیونگ یانگ خواسته شده که گامهایی را برای پایان برنامه هسته ای خود در ازای دریافت امتیازات اقتصادی بردارد ، اما این مذاکرات روی آنچه که ساسائه آنها را درخواستهای بیش از اندازه کره شمالی برای دریافت انرژی نامید، مختل شده است .