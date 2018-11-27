انتقاد نمایندگان از افزایش نرخ شاغلان فاقد بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
این گزارش شامل آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی با سرفصل های نرخ مشارکت پایین، روند فزاینده اشتغال ناقص، وضعیت بحرانی شاخص های اشتغال در برخی استان ها، عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلکرده، عدم تطابق تحصیلی بین زنان، فقدان آمار واقعی بیکاران است.
در بخش دیگری از این گزارش وضعیت شاغلان نیازمند حمایت مهمترین عوامل موثر بر وجود شاغلان نیازمند حمایت مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش همچنین سیاست های اقتصادی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری را نیز مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری شامل سیاست های ثبات اقتصاد کلان، اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح قوانین بازار کار، سیاست های فعال بازار کار ارائه داده است.
زر آبادی: ۵۳ درصد شاغلان فاقد بیمه هستند
در ارتباط با این گزارش، سید حمیده زر آبادی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ،گفت: اگر افراد نیز دارای شغل باشند از تأمین نیازهای اساسی به دلیل کمبود دستمزد و از پوشش تأمین اجتماعی برخوردار نیستند. عدم توجه به موضوع اشتغال، وضعیت نامطلوب صندوقهای بازنشستگی، نمودار ترکیب سنی شاغلان، افزایش ابعاد مسائل بازنشستگی موضوعاتی هستند که پتانسیل تبدیل شدن به بحران اجتماعی جدی در آینده کشور را دارند بنابراین وضعیت بیکاری باید بررسی شده و راهکارهای مناسب برای رفع آن ارائه شود.
وی با بیان اینکه به طور متوسط ۴۷ درصد از شاغلان بیمه دارند و ۵۳ درصد فاقد بیمه هستند، ادامه داد: ۶۴ درصد افراد شاغل مرد و ۱۴.۹ درصد زنان را شامل میشود و این بیانگر این است که نرخ مشارکت زنان در ایران نسبت به سایر کشورها پایینتر است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه نرخ بیکاری جوانان در برخی از استان ها بین ۵۰ تا ۶۳ درصد است، تصریح کرد: مهمترین دلایل دستمزد پایین و وضعیت نامطلوب نبود سیاستها و قوانین جامع برای حمایت از بیکاران متقاضی کار، نبود متولی مشخص برای حمایت از شاغلان و بیکاران، نبود سیاستهای روشن و عملیاتی است.
زرآبادی با بیان اینکه در سالهای گذشته تمرکز غالب سیاستها و حمایتها در بحث اشتغال بر روی طرح وام خوداشتغالی و طرحهای بنگاههای پربازده بوده، گفت: متأسفانه سیکل ناقص موجود در این طرحها، تزریق منابع مالی و ایجاد حجمی از تعهدات بر روی دوش دولت بوده است که به دلیل عدم نظارت کافی و سیکل ناقص نتیجه مطلوب حاصل نشده است. سیاستهای اقتصادی برای بهبود اشتغال و کاهش بیکاری باید در چندین دستگاه مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس افزود: متأسفانه وزارت علوم برای کسب درآمد، افزایش ظرفیت برای پذیرش دانشجو داشته است بدون اینکه برای اشتغال آنها فکری کرده باشد که مشکلاتی را در بازار اشتغال ایجاد کرده است، همچنین ضعف آموزش و پرورش نیز در این رابطه مشهود است که نگاه کارآفرینی و تربیت نیروی خلاق ندارد، دانشگاه برنامهای برای اشتغال ندارد.
وی ادامه داد: از سویی خروج افراد تحصیلکرده از کشور از مواردی است که در بحث اشتغال تأثیرگذار بوده ضمن آن که در موضوع اشتغال از لحاظ کمیت و کیفیت مشکل داریم. کیفیت اشتغال با توجه به اینکه روابط درستی در موضوع استخدام وجود ندارد دارای مشکل است.
مرادی: کارگاه های کوچک، متوسط و حتی بزرگ رو به تعطیلی هستند
احمد مرادی نمینده مردم بندر عباس در جریان قرائت گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی، با بیان اینکه ایران ظرفیت های بالایی درحوزه اشتغال دارد، گفت: به دلیل عدم مدیریت مناسب، نرخ بیکاری در کشور فاجعه بوده و میزان دستمزد و مزایا برای کارکنان غیرقابل قبول بوده و آمارهای غیر واقعی در حوزه اشتغال داده می شود که باید جلوی آمارهای غیر واقعی در این حوزه گرفته شود.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر دولت نمی تواند اشتغال ایجاد کند، آمار غلط ندهد، افزود: آمار بیکاری در برخی استان های کشور به حدود ۷۸ درصد می رسد که موضوع نگران کننده ای در جامعه است و براساس آمار مرکز پژوهش ها و مرکز آمار نرخ بیکاری در کشور بسیار نامناسب است.
وی ادامه داد: واکاوی در این حوزه به بروکراسی های زائد در کشور می رسد و بیشتر کارگاه های کوچک، متوسط و حتی بزرگ رو به تعطیلی هستند و متاسفانه سازمان خصوصی سازی با واگذاری های غیر اصولی کارگاه های تولیدی بزرگ و متوسط به افراد نااهل این موضوع را تشدید کرده است.
مرادی با بیان اینکه بیکاری برای کشور آسیب اجتماعی و امنیتی ایجاد می کند، اظهار داشت: براساس برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده که سالانه یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود اما این موضوع محقق نشده و مجلس باید بعد نظارتی خود را در این زمینه فعال کند.
وی با تاکید بر اینکه علیرغم تمامی ظرفیت ها دغدغه اشتغال در استان هرمزگان مشاهده می شود، تاکید کرد: زیبنده مجلس و دولت نیست که در استان هرمزگان نرخ بیکاری به بالای ۲۷ درصد برسد در حالی که ظرفیت هایی همانند دریا، گردشگری و بنادر در این استان وجود دارد که باید این ظرفیت ها دیده شود تا آمار بیکاری کاهش یابد.
رضیان: ۵۹ درصد شاغلان خلاء بیمهای دارند
عبدالله رضیان نیز در جریان قرائت گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره آسیبشناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی، گفت: اشتغال به عنوان یکی از چالش های جدی کشور است که دغدغه تمامی خانواده ها و جوانان است و به عنوان بحران اصل انقلاب را تهدید میکند.
وی عدم اجرای درست قانون اصل ۴۴ نابودی بخش خصوصی،ایجاد رقابت نادرست در تولید، پایین بودن کیفیت تولید، عدم توجه به کسب و کار جدید، صادراتی کردن تولید و قاچاق بی رویه را از جمله دلایل آسیبهای اشتغال و بیکاری عنوان کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمعیت دانشگاهی در طول دهه ۷۰ و ۸۰ افزایش یافته اما برنامهریزی مناسبی برای اشتغال آنها صورت نگرفته است، اظهار داشت: نبود آمار صحیح از بیکاران جهت برنامهریزی در این حوزه و عدم برنامهریزی مناسب، دولت و شعاری عمل کردن در این حوزه از جمله آسیبهای عدم برنامهریزی برای اشتغال جوانان بوده که نتیجه آن تعداد زیاد بیکاران است.
وی افزود: مشارکت زنان در بازار اشتغال اگرچه یک حق قانونی و مدنی است اما به دلیل اینکه مردان باید معیشت خانواده را تأمین کنند مشکلاتی در این حوزه ایجاد کرده و نبود مدیریت صحیح در جذب، سبب رانت برای افراد ذینفوذ شده است.
رضیان با بیان اینکه جمعیت جوانان طی سالهای ۸۴ تا ۹۳، ۴۰ درصد اعلام شده است، افزود: برنامهریزی مناسبی برای خروج این جوانان از صندلیهای دانشگاه اعلام نشده است و در سال ۹۵، سه میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار اعلام شده که بیش از یک میلیون نفر از این افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بودهاند که باید ساماندهی میشدند.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع شاغلان فاقد بیمه یکی از مشکلات دیگر در حوزه اشتغال است به گونهای که در حال حاضر ۵۹ درصد شاغلان خلاء بیمهای دارند.
فرهنگی: سازمان آمار مکلف به ارائه آمار شاغلان فاقد بیمه با حداقل حقوق شد
علاوه بر این محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در جریان قرائت گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی، گفت: گزارش مذکور محصول یک سال بررسی کارگروه اشتغال کمیسیون ویژه است.
نماینده مردم تبریزدر مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال گذشته مبنی بر سال تولید و اشتغال رهبر انقلاب بر تهیه چنین گزارشی تاکید کردند، اظهار کرد: البته این گزارش براساس آمارهای سال ۹۶ حاصل شده و با توجه به شرایط کنونی حتما آمارها دگرگون شده است.
فرهنگی با اشاره به گزارش های درخواستی سازمان جهانی کار و مؤلفه های مدنظر آن ها، تصریح کرد: مؤلفه های این سازمان را منع نمی کنیم اما سازمان آمار کشور را مکلف کرده ایم سابقه افرادی که فاقد بیمه هستند یا حداقل حقوق را دریافت می کنند در آمار ۵ ساله به تفکیک استان ها ارائه شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه در پیشنهادات مذکور برای وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجلس تکالیفی پیش بینی شده است که می تواند مسیر اشتغال را هموار کند ادامه داد: همچنین برای حمایت از بیکاران جویای شغل نیز پیشنهادات جسورانه ای داده شده که نیاز به بررسی دارد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس گفت: همچنین در این پیشنهادات موضوع بازتعریف و اصلاح حداقل حقوق و دستمزد متناسب با سختی کار و مناطق شاغلان نیز پیش بینی شده است.
موسوی لارگانی: نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بیش از ۴۰ درصد است
سیدناصر موسوی لارگانی نیز در خصوص گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره آسیبشناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی گفت: متأسفانه در ۴ دهه گذشته ایران، سالانه ۲ درصد و در برابر نرخ جمعیت کشور به طور متوسط ۳ درصد در کشور سرمایهگذاری شده است لذا باید در زمینه سرمایهگذاری اهتمام بیشتری ورزید چرا که این درصد بسیار پایین و ناچیز است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی افزون بر ۴۰ درصد است لذا باید با توجه به میزان تحصیلکردگان و رشتههای تحصیلی آنان در کشور سرمایهگذاری صورت گیرد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و جوانان را بدون توجه به شغل و آیندهای که قرار است در پیش داشته باشند در دانشگاهها پذیرش کردهاند.
وی با بیان اینکه برای برونرفت از بیکاری راهکارهای متفاوتی وجود دارد، توضیح داد: تغییر در نظام آموزشی یکی از این راهکارها به شمار میآید چرا که تعلیم نیروی انسانی متناسب با بازار کار در این رابطه بسیار حائز اهمیت است. کنترل مهاجرت از کشورهای همسایه و جایگزینی نیروی کار داخلی به جای نیروی کار خارجی موضوع دیگری است که باید به آن توجه کرد لذا باید طرح بازگشت اتباع خارجی ادامه پیدا کند.همچنین صنعت گردشگری میتواند در ایران با ایجاد اشتغال بسیار درآمدزا باشد چرا که جاذبههای گردشگری هر استان بسیار متفاوت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جلوگیری از قاچاق را باید به لیست راهکارهای برونرفت از بیکاری افزود این در حالی است که حمایت از کارآفرینان و کارآفرینی میتواند بسیار کارگشا باشد. رفع موانع سر راه بنگاههای کوچک مسئله دیگری است که باید به آن توجه داشت.
موسوی لارگانی با تأکید بر اینکه بسیاری از بازنشستگان به دلیل کافی نبودن حقوقشان پس از بازنشستگی دوباره وارد بازار کار میشوند،گفت: این مسئله سبب گرفتن فرصتهای شغلی از جوانان شده است و تناسب اشتغال را بر هم میزند به همین جهت باید درصدد تسهیل شرایط معیشتی بازنشستگان برآمد تا آنها مجبور به فعالیت در دوران بازنشستگی و گرفتن فرصتهای شغلی جوانان نباشند.
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