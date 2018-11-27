پیمان مهاجرتی سازمان ملل و برگزیت در برلین بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در دیدار امروز خود با «کارین کنایسل» و «میروسلاو لایچاک» وزرای خارجه اتریش و اسلواکی در برلین درباره مسائل مهم اروپا بحث وتبادل نظر می کند.

بر اساس اعلام وزارت خارجه آلمان، در دیدار وزرای خارجه سه کشور اروپایی علاوه بر مناسبات فیمابین قرار است درباره توافق اتحادیه اروپا درخصوص برگزیت نیز گفتگوهایی انجام شود.

از دیگر محورهای گفتگوی وزرای خارجه آلمان، اسلواکی و اتریش می توان به پیمان مهاجرتی سازمان ملل اشاره کرد. این در حالی است که اتریش از این پیمان خارج شده و نخست وزیر اسلواکی نیز روز گذشته از خروج قریب الوقوع کشورش از این پیمان خبر داده است.

آلمان از حامیان پیمان مهاجرتی سازمان ملل است.

وزرای خارجه سه کشور اروپایی قرار است ظهر امروز در یک نشست خبری در محل وزارت خارجه آلمان شرکت کنند.