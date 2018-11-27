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۶ آذر ۱۳۹۷، ۹:۴۳

یک ایرانی رئیس شورای داوران فدراسیون کاراته آسیای مرکزی شد

یک ایرانی رئیس شورای داوران فدراسیون کاراته آسیای مرکزی شد

از سوی رئیس فدراسیون کاراته آسیایی مرکزی، جواد سلیمی به عنوان رئیس کمیته داوران این نهاد بین المللی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، «عبدالیو سارسا مبی» رئیس فدراسیون کاراته آسیای مرکزی با ارسال نامه ای به محمدصادق فرجی، رئیس فدراسیون کشورمان از انتصاب جواد سلیمی، رئیس کمیته داوران کشورمان و عضو شورای داوری جهان به عنوان رئیس شورای داوران فدراسیون کاراته آسیای مرکزی خبر داد.

در متن نامه ارسالی سارسا مبی به محمدصادق فرجی آمده است: 

«بسیار خوشحالم از اینکه اعلام کنم، فدراسیون کاراته آسیای مرکزی تصمیم گرفته است تا از این تاریخ آقای جواد سلیمی را به عنوان رئیس شورای داوران فدراسیون کاراته آسیای مرکزی منصوب نماید. لطفا با خرسندی تمام و آرزوی بهترین ها پیغام و تصمیم ما را به اطلاع جواد سلیمی برسانید.»

کد مطلب 4469112

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