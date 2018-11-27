جواز ساخت ۵۲۰ واحد در تپه «مرادآب»/تخصیص بودجه به بازآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، تقی رضایی شامگاه دوشنبه در چهاردهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان البرز، اظهار کرد: برنامه جامع اقدام مشترک شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد تهیهشده و نتایج مثبتی داشته است.
وی با تأکید بر اینکه برنامه اقدام مشترک دیگر شهرستانهای استان در دستور کار قرار دارد، گفت: در صورت تحقق این مهم میتوانیم اقدامات لازم در سطح ملی و استانی را دنبال کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز بابیان اینکه پنج کارگروه بازآفرینی شهری پایدار در استان تشکیلشده است، گفت: کارگروهی نیز در حوزه اجتماعی و با ریاست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فعالیت خواهد کرد همچنین کارگروه ارتقای اقتصادی، مشارکت مردمی و تسهیلات هم درزمینهٔ اقدامات بازآفرینی شهری بهمنظور پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد تشکیل خواهد شد.
به گفته رضایی برای پیادهسازی برنامههای ملی بازآفرینی شهری در شهرستان ساوجبلاغ چهار میلیارد تومان اعتبار لحاظ دادهشده که نشان از اهمیت این مسئله دارد.
وی با تأکید بر اینکه باید برنامههای ستاد بازآفرینی شهری در استان عملیاتی شود، به پیگیری مراحل دریافت جواز ساخت ۵۲۰ واحد در تپه اسلامآباد (مرادآب) و در کنار آن جذب مشاور طرحهای اقتصادی برای پیشبرد طرحهای ساماندهی این منطقه بهمنظور احیای بافتهای فرسوده شهری اشاره کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز اضافه کرد: میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامهوبودجه برای پیادهسازی برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری پایدار تفاهمنامهای منعقدشده تا بر اساس آن تزریق کمکهای فنی و اعتباری استانها از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال باشد.
رضایی بیان کرد: سهم استان البرز در دریافت بودجه از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور برای کمک به انجام اقدامات حوزه بازآفرینی در سال جاری حدود ۴۷میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
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