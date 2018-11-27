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۶ آذر ۱۳۹۷، ۹:۵۶

معاون پژوهشی دانشگاه خبر داد:

تبدیل چالشهای کشور و به پژوهش های هدفمند در دانشگاه آزاد

تبدیل چالشهای کشور و به پژوهش های هدفمند در دانشگاه آزاد

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد با اشاره به رونمایی طرح پایش در این دانشگاه گفت: در این طرح هدفمند چالش های کشور به پژوهش های هدفمند تبدیل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن رنجبر صبح امروز در مراسم رونمایی از طرح پایش آزاد در هتل فرهیختگان دانشگاه آزاد گفت: آموزش عالی کشور راهبرد و برنامه مشخصی برای حوزه پژوهش ندارد و اکنون متاسفانه در این زمینه دچار سردرگمی هستیم.

رنجبر افزود: در کشور امکان دانش افزوده همگرا وجود ندارد که دانشگاه آزاد با ایجاد طرح پایش در نظر دارد که فقدان برنامه های پژوهشی را در کشور جبران کند.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح پژوهش های موثر آموزش عالی به صورت هدفمند در حوزه های مختلف دنبال می شود که در این راستا از پتانسیل دانشگاه آزاد استفاده خواهد شد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: در حال حاضر ۴۰ موضوع اصلی ملی در این طرح تعیین شده و تاکنون ۸ موضوع نیز مورد کار و بررسی قرار گرفته است.

رنجبر اظهار داشت: تبدیل هدفمند چالش های کشور به پژوهش های هدفمند از اهداف این طرح به شمار می رود که امیدواریم این طرح الگویی برای نظام آموزش عالی کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: علیرغم رشد چشم گیر تحصیلات تکمیلی در کشور اما هنوز نتوانسته ایم در حوزه پژوهش، برنامه و راهبرد مشخصی داشته باشیم که باید این روند اصلاح شود.

کد مطلب 4469138

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