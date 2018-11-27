پوتین خواستار اعمال فشار مرکل بر پروشنکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه درتماس تلفنی با «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان خواستار اعمال فشار وی بر رهبران اوکراین شد.

رئیس جمهوری روسیه در این گفتگو تاکید کرد: شرایط جدید پیش آمده مانعی در مسیر حل مناقشات اوکراین در خصوص شبه جزیره کریمه خواهد بود.

این در حالی است که مرکل شب گذشته در جریان تماس تلفنی با «پترو پروشنکو» رئیس جمهوری اوکراین ضمن ابراز نگرانی برلین درباره رویدادهای اخیر پیش آمده اظهار داشت: برلین به منظور تنش زدائی میان دو طرف خواستار انجام گفتگو میان طرفین است.

گفتنی است روز گذشته سرویس امنیتی روسیه ۳ کشتی نیروی دریایی اوکراین را بعد از عبور غیر قانونی آنها از مرز روسیه توقیف کرده است.

سرویس امنیتی روسیه همچنین اعلام کرد برای وادار کردن کشتی های نیروی دریایی اوکراین به توقف حرکت از سلاح استفاده کرده است. این واقعه در «تنگه کرچ» بین دریای سیاه و دریای آزُف روی داد.