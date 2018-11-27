به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبداله عزیزی اظهار داشت: استاندار کرمانشاه در پاسخگویی مدیران از طریق سامانه سامد تاکید ویژه دارد و ما نیز در بازرسی استانداری نهایت تلاش خود را برای اجرای بسترهای لازم برای پاسخگویی به مردم و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع به کار گرفته ایم.

وی با بیان اینکه زمینه را برای نهادینه ساختن فرهنگ پاسخگویی با دعوت مدیران در سامانه سامد به منظور تسریع در رفع مشکلات مردم فراهم کرده‌ایم، افزود: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد این هفته با حضور هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در مرکزسامد برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری کرمانشاه بیان کرد: مردم استان می توانند از ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح در روز چهارشنبه هفتم آذر ماه موضوعات مرتبط با مسائل و مشکلات خود را از طریق شماره تماس ۱۱۱ مطرح نمایند.

وی گفت : سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ) سیستم ارتباطی موثری میان مردم و مسئولان بوده که از طریق این سامانه شهروندان می توانند به‌راحتی و بدون مراجعه حضوری درخواست ها و مشکلات خود را با مسئولین استان مطرح و پیگیری کنند.