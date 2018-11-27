به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب روز سه شنبه در جمع بسیجیان دهستان رجائی دشت الموت با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج و مهم ترین مولفه های قدرت بسیج و بسیجیان اظهار کرد: وجود شاخص های مختلف سبب شده که امروزه بسیج روز به روزموفق تر از گذشته عمل کند و نقشه های مختلف دشمنان را نقش بر آب کند.

وی با اشاره به این شاخص ها عنوان کرد: تفکر بسیجی، مردمی بودن بسیج، بصیرت عمل، تکلیف گرا بودن، اخلاص در عمل، آرمان خواهی و غیره از مهم ترین شاخصه های بسیجیان محسوب می شود.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین خاطرنشان کرد: یکی از علل اصلی توفیقات بسیج در عرصه های مختلف بخش نرم افزاری آن یعنی تفکر حاکم بر نیروهای بسیجی است که با عنوان «تفکر بسیجی» شناخته می شود، تفکری که در موارد مختلفی از جمله تعبد و خدا محوری، ولایت مدار و تابع حقیقی ولایت، عدالت خواه عدالت گستر، تکلیف گرای معطوف به نتیجه و غیره تبلور می یابد.

فاطمی نسب با اشاره به شاخصه دوم که با عنوان مردمی بودن بسیج شناخته می شود، تصریح کرد: شاخصه اصلی بسیج و موضوعی که این نهاد را به گنجینه ای تمام نشدنی وصل کرده و ذخایر ارزشمندی را در اختیار آن قرار داده همین مردمی بودن بسیج است که این شاخصه باید همیشه با بسیج همراه باشد.

وی بیان کرد: از جمله ویژگی منحصر به فرد بسیج بصیرت دینی و سیاسی بالایی است که موجب می شود این سازمان در تمامی صحنه های دفاع از انقلاب حضور داشته و با عمل به موقع و به اندازه خود ضمن ناکام سازی دشمنان انقلاب اسلامی، دل هواداران و دلسوزان نظام اسلامی را نیز شاد کنند.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره صفا و خلوص نیت بسیجیان گفت: یکی دیگر از مهم ترین شاخصه های بسیجیان اخلاص آنها است، اخلاصی که سبب شده تا برای انجام امورات مختلفی مانند اردوهای جهادی و غیره نیازمند تشویق و ترغیب کسی نباشند و به صورت داوطلبانه به مناطق محروم اعزام شوند.

فاطمی نسب با اشاره به شاخصه های مختلف بسیجیان اظهار داشت: با تکیه بر روحیه بسیجی می توان بسیار از مشکلات کشور به ویژه مشکلات اقتصادی را برطرف کرد چراکه روحیه بسیجی رمز موفقیت در برابر مشکلات مختلف است.

فاطمی نسب در انتها با اشاره به هفته وحدت افزود: یکی از مهم ترین اتفاقاتی که امروز همه مردم باید آن را رقم بزنند موضوع وحدت است چرا که این مهم یک امر ضروری در کشور محسوب شده و سبب تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران می شود.