احتمال استفاده از ارزهای رمزنگار در صنعت بیمه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیر صفری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه چالش اصلی صنعت بیمه دنیا و ایران ظهور تکنولوژی های جدید است، گفت: روش های سنتی پاسخگوی نیاز مشتریان نیست و صاحبان ایده، روش های سنتی در صنعت بیمه را به چالش کشیده اند؛ اما اکنون تلاش شده تا به این موضوع هم کمک شود.

رییس پژوهشکده بیمه افزود: صنعت خدمات مالی و صنعت بیمه با حضور فناوری های جدید متحول شده و این امر روی کل زنجیره بیمه اثرگذار بوده است؛ به نحوی که هیچ بخشی از این زنجیره بی تاثیر از این فناوری ها نبوده است.

وی با بیان اینکه همایش ملی بیمه و توسعه قرار است با محور صنعت بیمه، نوآوری و فناوری اطلاعات برگزار شود تا به این نیازها پاسخ دهد، تصریح کرد: فناوری اطلاعات و تکنولوژی ها می توانند بازیگران صنعت بیمه را غافلگیر کند؛ پس فعالان این صنعت باید خود را برای مواجهه با آنها آماده کنند.

صفری ادامه داد: ربات های مشاور از جمله تکنولوژی های اطلاعاتی اثرگذار در صنعت بیمه بوده که باید به آنها توجه شود.

صفری با بیان اینکه با استفاده از بیت کوین می توان خسارتهای دلاری را پرداخت کرد، گفت: حتی شرکتهای بیمه می توانند رفتار راننده را با استفاده از ابزارهای تلماتیک ارزیابی کرده و وارد حوزه ارزیابی دقیق خسارت شوند.

ریسک سنجی مشتریان با استفاده از ابزارهای نوین

وی گفت: ابزارهای نوینی برای ارزیابی ریسک تک تک بیمه گذاران وجود دارد که شرکتهای بیمه می توانند ریسک افراد را به صورت مجزا ارزیابی کرده و نسبت به میزان ریسک ارزیابی شده، اقدام به بیمه کردن و تعیین نرخ بیمه اقدام نمایند.

صفری تاکید کرد: تلاش داریم بدانیم صنعت بیمه چه وضعیتی برای رویارویی با تکنولوژی های جدید در صنعت بیمه دارند؛ ضمن اینکه می خواهیم بدانیم شرکتهای بیمه چه واکنشی نسبت به ورود تکنولوژی های جدید خواهند داشت؛ اما مهم آن است که بدانیم به کارگیری تکنولوژی یک اجبار در صنعت بیمه است و باید به آن توجه کنیم.

استفاده از ارزهای رمزنگار در بیمه اتکایی

رییس پژوهشکده بیمه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احتمال استفاده از ارزهای دیجیتال در مراودات صنعت بیمه با دنیا خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در صدد طراحی ارزهای دیجیتال ملی و به کارگیری آن است؛ بر این اساس در پژوهشکده بیمه مطالعه شد که آیا ایران در بیمه های اتکایی می تواند از ارزهای دیجیتال استفاده کند یا خیر. این در حالی است که بیش از ١٦٠٠ ارز دیجیتالی طراحی شده و مبادله می شود.

وی افزود: در حال حاضر امکان به کارگیری ارز دیجیتالی برای مبادلات بیمه ای نداریم ولی در حال مطالعه هستیم.

ضوابط فعالیت استارتاپ های بیمه ابلاغ شد

صفری با بیان اینکه بخشنامه ای برای ضوابط نحوه فعالیت استارتاپهای بیمه ای از سوی بیمه مرکزی ابلاغ شده است، گفت: این قرارداد چارچوب و ضوابط کار استارتاپها را در قالب بازاریابان برخط بیمه ای مشخص می کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر موقعیت صنعت بیمه در دوران تحریم و بیمه های اتکایی گفت: طرح های مشخصی در حوزه مقابله صنعت بیمه با تحریم ها از سوی پژوهشکده بیمه تدوین شده که راه حل ها و راهکارهایی را برای شرکتهای بیمه تدوین کرده است تا بتوانند با تحریم ها مقابله کنند، این در حالی است که طرح دیگری نیز از سوی مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است.

وی افزود: از ظرفیت صندوق مقابله با تحریم نیز می توان استفاده کرد.