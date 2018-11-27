به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریف کاظمی شامگاه دوشنبه در چهاردهمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان، اظهار کرد: جلسات مشترکی با اداره کل راه و شهرسازی، اداره ثبتاسناد و املاک استان، شهرداری کرج و همچنین معتمدین خط ۴ حصار که دارای بافتهای ناکارآمد شهری است برگزارشده و نتایج خوبی نیز حاصلشده است.
وی افزود: با شهرداریهای محمد شهر، ماهدشت و کمال شهر نیز جلساتی برگزار شد تا در خصوص تخصیص بودجه برای انجام امورات مربوط به برنامههای بازآفرینی شهری برنامهریزی شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی شهرداری کرج در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۸۰۰ هکتار بافت فرسوده شهری در کرج وجود دارد، گفت: در خصوص رسیدگی هر چه بیشتر به این نقاط شهری نیازمند افزایش تخصیص بودجه هستیم.
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