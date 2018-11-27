  1. هنر
  2. تئاتر
۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

بازیگران «بازیافتی‌ها» تکمیل شد

بازیگران «بازیافتی‌ها» تکمیل شد

بازیگران «بازیافتی ها» به کارگردانی رضا حیدری تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیوستن نادر فلاح، مهدی برومند و علی پویا قاسمی، گروه بازیگران نمایش «بازیافتی‌ها» به کارگردانی رضا حیدری تکمیل شد. دیگر بازیگران این نمایش، امیر کربلایی‌زاده و الهام شعبانی هستند و این نمایش آذر ماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

نمایشنامه «بازیافتی‌ها» توسط رضا حیدری به نگارش درآمده است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: مهمانانی به یک مهمانی در ناکجا آباد دعوت شده‌اند، نه مهمان و نه میزبان می دانند اینجا کجاست. میخی زنگ زده، سرنگی شکسته شده، سیگاری کشیده شده، آدامسی جویده شده و یکی که گوشه‌ای کناری نظاره می کند.

رضا حیدری طراح نور تئاتر است که تاکنون طراحی نور ۳۵۰ تئاتر را بر عهده داشته است و ۴۵ جایزه، دیپلم افتخار و لوح سپاس را از آن خود کرده است.

کد مطلب 4469231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها