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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

عضو شورای شهر تهران؛

پاسخ استعلام وزارت اطلاعات چند پهلو بوده است

پاسخ استعلام وزارت اطلاعات چند پهلو بوده است

یک عضو شورای شهر تهران گفت: پاسخ استعلام وزارت اطلاعات در مورد حناچی چندپهلو بوده بنابراین وزارت کشور بر اساس آن حکمی صادر نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل آبادی، در حاشیه جلسه هم اندیشی صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در جلسه امروز هم اندیشی موضوع نامه وزارت کشور به شورا مورد بررسی قرار گرفت و در پاسخ به معرفی پیروز حناچی به عنوان شهردار اعلام شد با توجه به استعلام وزارت اطلاعات این نامه برای صدور حکم حناچی کفایت نمی کند و چندپهلو است.

وی ادامه داد: قرار بر این شد با رایزنی هایی که با وزارت کشور می شود هرچه سریعتر حکم شهردار تهران مشخص شود.

عضو شورای شهر تهران، گفت: اگر شورا اصرار به گزینه انتخابی خود داشته باشد، موضوع به شورای حل اختلاف مرکزی خواهد رفت. هنوز در این خصوص در شورا بحثی نشده و تلاش می کنیم با رایزنی هایی که با وزارت کشور و وزارت اطلاعات توسط هیئت رئیسه انجام می شود، حکم شهردار منتخب تائید شود.

خلیل آبادی اضافه کرد: قانوناً امروز باید حکم شهردار منتخب صادر می شد که وزیر کشور دیروز پاسخ ما را داد و اعلام کرد به علت آنکه نامه وزارت اطلاعات برای صدور حکم کفایت نمی کند، حکمی صادر نشده است. این به معنای تائید یا عدم تائید گزینه ما نیست و ما همچنان تلاش می کنیم این حکم صادر شود و هیئت رئیسه نیز از وزارت کشور و وزارت اطلاعات پیگیر این رفع ابهام هست.

کد مطلب 4469250
نورا حسینی

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