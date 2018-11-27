بهبود وضعیت بازار خرما نیازمند نوآوری و خلاقیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بحرانی صبح سهشنبه در آیین افتتاحیه رویداد کار آفرینی نخل و خرما با عنوان «پروند» اظهار داشت: نخل و خرما یکی از ظرفیتهای خوب در استان ما است که با نوآوری میتوان اشتغالزایی و فروش محصول را در آن افزایش داد.
وی افزود: هماهنگی صنایع و محصولات مختلف با دانشگاهها میتوان گام مثبتی در حوزه توسعه بخشهای مختلف باشد.
رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت: امیدواریم این رویداد آغازگر خوبی برای استفاده از فرصتهای موجود در زمینه نخل و خرما داشته باشیم.
بحرانی عنوان کرد: شش میلیون اصله نخل در استان بوشهر وجود دارد که سالانه ۱۶۰ هزار تن تولید میشود که با برنامهریزی علمی میتوان میزان فروش محصول را افزایش داد.
وی تصریح کرد: باید با ایجاد هم اندیشی بین بخشی شرایط برای ایجاد تحول در زمینه نخل و خرما فرآهم شود.
بحرانی عنوان کرد: با اجرای این رویداد ظرفیتها شناسایی و از ایده های برتر حمایت خواهد شد.
رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت: ایدهها در زمینههای کاشت، داشت، برداشت تا بسته بندی و صادرات خواهد بود.
نظر شما