دستگاه های اجرایی در حل مشکلات روستاییان تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فرمانداری شهرستان دیواندره، جعفر توان در حاشیه انتقال میز خدمت دستگاه های اجرایی به روستای پاپاله واقع در بخش کرفتو، اظهارداشت: این کار با هدف رفع مشکلات مردم و با حضور روسای ادارات انجام شده است.

وی افزود: منظور از انتقال میز خدمت در قالب اردوی جهادی کارمندی را تحقق یافتن بخشی از مطالبات مردم در حوزه های مختلف خدمت رسانی و افزایش رضایت مندی مردم از مسئولان نظام اداری کشور است.

فرماندار شهرستان دیواندره با بیان اینکه امام راحل مردم را ولی نعمتان انقلاب دانستند، ادامه داد: امروز بسیج کارمندی با استفاده از ظرفیت کارمندان بسیجی ادارات مصمم به تحقق و عینیت بخشیدن به گفتمان امام راحل و رهبر معظم انقلاب هستند.

توان هفته بسیج را فرصتی مناسب برای نشان دادن قابلیت های بسیج در عرصه های مختلف خدمت رسانی به مردم دانست و یادآور شد: انتقال میز خدمت ادارات به روستاهای محروم و برپایی اردوهای جهادی، ساخت مسکن محرومین و فعالیت های عمرانی جامعه از مهمترین برنامه های بسیجیان است.

وی با اشاره به اینکه تلاش بسیج اقشار، خدمت تخصصی به مردم بخصوص روستاییان است، بیان کرد: در واقع این رزمایش با هدف تکریم ارباب و رجوع، تسهیل امور مربوط به مردم، شناسایی مشکلات مناطق محروم و تمرکز خدمت رسانی به این مناطق و روستاهای کم برخوردار برگزار شده است.

فرماندار شهرستان دیواندره با اشاره به خدمات دولت در این بخش، گفت: 68 درصد از راه های روستایی بخش کرفتو آسفالت شده و از 53 روستای این بخش، 47 روستا از نعمت گاز بهره مند شده اند.